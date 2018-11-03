Opensource EA. Die Übersetzung in MQL 5 ist erforderlich - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich würde es mir ja gerne anschauen, aber weiter komme ich nicht
Calli bitte hilf!
Ich hab dem geratdc_ eine PN gesendet daß ich da gerne mithelfen würde, ich aber den Sourcecode nicht runterladen kann.
Ausserdem denke ich, daß eine Übersetzung von Russisch in Englisch besser funktionieren könnte, hab ich ihm auch geschrieben.
Wär ja interessant ob da was profitables rauskommt.
Ich habe oben rechts auf das Download-Symbol:
geklickt und schon hat mit der Schirm gefragt: Speichern oder in 7zip öffnen?
Ich habe einen Berater in der Nachricht geschickt.
Optimierung für einen kurzen Zeitraum ist irrelevant. der Berater kann den Handel mit Gegengarantien ohne die Funktion des Einsparens der Einlage durchführen - dann braucht er Kontrolle - manchmal stellt er Positionen zum extrem niedrigen Preis ein. der Preis steigt und der Berater erhält einen Verlust - in diesem Moment können Sie den Fehlhandel manuell sehen und schließen. Im übrigen funktioniert es gut ohne die Funktion der Einzahlung und mit der Kontrolle einer Person, die Sie verdienen können. ohne Kontrolle wird die Wahrscheinlichkeit des Verlustes der Investition groß sein.
Schwachpunkt - der Berater beim Öffnen des dritten Gegenanspruchs sieht nicht, was im Minimum oder Maximum ist, und der Preis wird in der Richtung des Typs des letzten (dritten) Haftbefehls nicht gehen. Ich konnte diesen Punkt nicht mit iHighest () oder iLowest () verarbeiten.
Wie soll ich den Code runterladen ? Ich komme bis dahin
Das könnte man doch ganz normal im Forum reinstellen.
No, ist ja gar nicht so schlecht, das sehe ich mir genauer an.
Habe es, so wie es, ist laufen lassen EURUSD M5, dieses Jahr.
Die Logik der Behandlung des Problems ist dies:
Mit iHighest iLowest und Funktionen - den Abstand zwischen dem Preis MIN (Close) und MAX (Close) für das letzte Jahr, um zu bestimmen (12 * 30 * 24) und teilt den Abstand zwischen der MIN und MAX) wie 5. Dann bildeten wir 5 Flur, sind wir in der Spitze interessiert und am niedrigsten.
Wenn die Öffnung der dritten Ordnung der sehr oberen oder unteren Gänge erforderlich ist, kehrt dann die Logik den die Tatsache, welche Art von Korridor gegeben Typs:
Wenn die niedrigere, dann sollte die Bedingung nur die Eröffnung des dritten Kundenauftrags regeln und für den Kauf invertieren.
Wenn der Korridor der obere ist, dann ist es notwendig, die Kauforder zu ändern, um sie zu verkaufen. Dies sollte dem Berater helfen, nicht in einen Stupor / Verlust zu verfallen.