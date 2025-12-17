Bibliotheken: MT4Orders - Seite 92

hini #:

b5430 Beim Kompilieren der Bibliothek ist ein Fehler aufgetreten.

Aktualisieren Sie die Bibliothek, die Sie verwenden.
  • 2021.03.29
Быстрая работа с POSITION_ID
 
fxsaber # :
Das Problem ist gelöst. Es war mein Fehler.
 
Ich habe liba lange, lange nicht mehr benutzt, ich habe nicht einmal die Codes gespeichert. _LastError gibt einen verallgemeinerten Fehler zurück. Die Lib gibt den spezifischen Code des Handelsservers und die Beschreibung (z. B. für OrderSend) im Protokoll aus. Erinnern Sie mich daran, wie man diesen Code nach dem Fehler erhält.
 
Edgar Akhmadeev OrderSend) im Protokoll aus. Erinnern Sie mich daran, wie man diesen Code nach dem Fehler erhält. 
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
 
Ich bekomme diese:
Fehler
 
Dadas #:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
 
fxsaber #:
Dies ist ein Fehler im MT5 selbst. Die Bibliothek umgeht ihn und informiert darüber.
Gibt es eine Standardmethode, um die Menge der Debugging-Informationen in solchen Fällen zu reduzieren?
 
Rorschach #:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Bibliotheken: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

Wenn Sie die Verwendung von MT4Orders in Ihrem Produkt unausgesprochen lassen wollen, können Sie entweder die entsprechenden Teile des Bibliotheksquelltextes ausschneiden oder einen universellen Stub einfügen 
// Durch Makros werden alle Hinweise auf das Vorhandensein von MT4Orders unterbunden.
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
fxsaber #:
h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Fehler, Bugs, Fragen

fxsaber, 2025.11.27 18:23

Dringende Bitte, alle KB-Quellen in übersetzten Versionen und in ZIPs auf den aktuellen Stand zu bringen.

Nur heute zwei Fragen zu diesem Thema: eins und zwei. Weil sogar russischsprachige Leute aus irgendeinem Grund alte Sachen von englischsprachigen Seiten herunterladen.


Fragen zu KB-Kompilierungsfehlern werde ich nur mit einem Link zu diesem Beitrag beantworten.


Denn es ist nicht offensichtlich, dass nur russischsprachige Quellen aktualisiert werden.

Erstens gibt die globale Suche zunächst einmal einen Link zur englischen Version. Zweitens ziehe ich persönlich es vor, alle Quellen in englischer Sprache zu nehmen, um nicht mit allen möglichen unterschiedlichen Umkodierungen der lokalen Sprachen zu kämpfen.

Wenn nur eine Version unterstützt wird, warum nicht nur diese Version in KB belassen oder zumindest in großen roten Buchstaben auf die falsche Version verweisen?
 
Stanislav Korotky #:
Da nur eine Version unterstützt wird, warum wird sie nicht in der KB belassen oder zumindest in großen roten Buchstaben auf die falsche Version verwiesen?
Der Autor kann nichts für Versionen in anderen Sprachen tun.
