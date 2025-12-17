Bibliotheken: MT4Orders - Seite 92
b5430 Beim Kompilieren der Bibliothek ist ein Fehler aufgetreten.
Aktualisieren Sie die von Ihnen verwendete Bibliothek.
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
Ich bekomme sie:
Dies ist ein Fehler im MT5 selbst. Die Bibliothek umgeht ihn und informiert darüber.
Gibt es eine interne Methode, um die Menge an Debugging-Informationen in solchen Fällen zu reduzieren?
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Bibliotheken: MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19Wenn Sie die Verwendung von MT4Orders in Ihrem Produkt unausgesprochen lassen wollen, können Sie entweder die entsprechenden Teile des Bibliotheksquelltextes ausschneiden oder einen universellen Stub einfügen
h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Fehler, Bugs, Fragen
fxsaber, 2025.11.27 18:23
Dringende Bitte, alle KB-Quellen in übersetzten Versionen und in ZIPs auf den aktuellen Stand zu bringen.
Nur heute zwei Fragen zu diesem Thema: eins und zwei. Weil sogar russischsprachige Leute aus irgendeinem Grund alte Sachen von englischsprachigen Seiten herunterladen.
Fragen zu KB-Kompilierungsfehlern werde ich nur mit einem Link zu diesem Beitrag beantworten.
Denn es ist nicht offensichtlich, dass nur russischsprachige Quellen aktualisiert werden.
Erstens gibt die globale Suche zunächst einmal einen Link zur englischen Version. Zweitens ziehe ich persönlich es vor, alle Quellen in englischer Sprache zu nehmen, um nicht mit allen möglichen unterschiedlichen Umkodierungen der lokalen Sprachen zu kämpfen.Wenn nur eine Version unterstützt wird, warum nicht nur diese Version in KB belassen oder zumindest in großen roten Buchstaben auf die falsche Version verweisen?