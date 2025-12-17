Bibliotheken: MT4Orders - Seite 91
Danke für den Fehlerbericht. Der Grund ist dieser.
Bestätigt, dass es behoben ist
... Wieder hat die Archivseite eine veraltete Version, für 2021.
Sie aktualisieren die Archive nicht. Sie müssen sie als Datei herunterladen.
Darf ich fragen, warum dieses Protokoll angezeigt wird? Ich habe den Take Profit gesetzt, aber der Stop Loss bleibt unverändert.
Infolge der MT5-OrderSend-Aktionen kam es zu einer Diskrepanz zwischen POSITION_TP und Request.tp innerhalb der MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause-Zeit.
Das detaillierte Protokoll sollte sich unter Ihrem Kurs befinden.
Meine Protokolle zeigen: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
Kann ich diesen Protokolleintrag ignorieren?
Kann ich ein Makro hinzufügen, um die Ausgabe dieser Meldungen zu blockieren?
hini #:
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?
Ist es möglich, diesen Protokolleintrag zu ignorieren?
Ich würde ihn ignorieren.
Ist es möglich, ein Makro hinzuzufügen, das die Ausgabe dieser Meldungen blockiert?
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Bibliotheken: MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19Wenn Sie die Verwendung von MT4Orders in Ihrem Produkt unausgesprochen lassen wollen, können Sie entweder die entsprechenden Teile des Bibliotheksquelltextes ausschneiden oder einen universellen Stub einfügen
Okay, vielen Dank!
b5430 Beim Kompilieren der Bibliothek ist ein Fehler aufgetreten.