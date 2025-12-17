Bibliotheken: MT4Orders - Seite 91

fxsaber #:
Danke für den Fehlerbericht. Der Grund ist dieser.
Ich sehe, meine Testumgebung ist auf b5120, zumindest b5120 hat bereits dieses Problem.
 
fxsaber #:

Bestätigt, dass es behoben ist

 
... Auch hier hat die archivierte Seite eine veraltete Version, für 2021.
 
Sergey Seriy #:
... Wieder hat die Archivseite eine veraltete Version, für 2021.

Sie aktualisieren die Archive nicht. Sie müssen sie als Datei herunterladen.

  
2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Line = 1898
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_SL ) = 0.0
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_TP ) = 110564.51
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualSL = true
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualTP = false
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Request.position ? :: PositionSelectByTicket (Request.position) : :: PositionSelect (Request.symbol) = true请问
Darf ich fragen, warum dieses Protokoll angezeigt wird? Ich habe Take Profit gesetzt, aber Stop Loss blieb unverändert.
 
hini #:
Darf ich fragen, warum dieses Protokoll angezeigt wird? Ich habe den Take Profit gesetzt, aber der Stop Loss bleibt unverändert.

Infolge der MT5-OrderSend-Aktionen kam es zu einer Diskrepanz zwischen POSITION_TP und Request.tp innerhalb der MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause-Zeit.

Das detaillierte Protokoll sollte sich unter Ihrem Kurs befinden.

 
fxsaber #:

Als Ergebnis von MT5-OrderSend-Aktionen haben Sie einen POSITION_TP- und Request.tp-Mismatch innerhalb der MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause-Zeit erhalten.

Das detaillierte Protokoll sollte sich unter Ihrem Kurs befinden.

Ist dies passiert, weil der Server nicht rechtzeitig auf die Anfrage geantwortet hat?
Meine Protokolle zeigen: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
Kann ich diesen Protokolleintrag ignorieren?
Kann ich ein Makro hinzufügen, um die Ausgabe dieser Meldungen zu blockieren?
 

hini #:
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?

Beide lehnten die Änderung ab.

Meine Protokolle zeigen: TRADE_RETCODE_DONE 10009.

Dies zeigt nur an, dass die Bestellung erfolgreich an den Server gesendet wurde.

Ist es möglich, diesen Protokolleintrag zu ignorieren?

Ich würde ihn ignorieren.

Ist es möglich, ein Makro hinzuzufügen, das die Ausgabe dieser Meldungen blockiert?

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Bibliotheken: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

Wenn Sie die Verwendung von MT4Orders in Ihrem Produkt unausgesprochen lassen wollen, können Sie entweder die entsprechenden Teile des Bibliotheksquelltextes ausschneiden oder einen universellen Stub einfügen 
// Durch Makros werden alle Hinweise auf das Vorhandensein von MT4Orders unterbunden.
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
fxsaber # :

Beide lehnten die Änderung ab.

Dies bedeutet nur, dass der Auftrag erfolgreich an den Server gesendet wurde.

Ich würde es ignorieren.

Okay, vielen Dank!

  
#property library

#define  MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 // Maximale Wartezeit (in µs) für die Synchronisierung der Handelsumgebung
#define  MT4ORDERS_AUTO_VALIDATION // Handelsaufträge werden nur versendet, wenn sie erfolgreich auf ihre Korrektheit geprüft wurden
#define  MT4ORDERS_ORDERS_SORT // Bildung der MT4-Orderhistorie sortiert nach Schließungs-/Löschungszeitpunkt.
#include <fxsaber/MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/16006

b5430 Beim Kompilieren der Bibliothek ist ein Fehler aufgetreten.

Neuer Kommentar