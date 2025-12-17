Bibliotheken: MT4Orders - Seite 94
Ich verstehe die Frage, aber ich möchte klären: ist es möglich, nur eine Liste ähnlich der Positionshistorie in MT5 zu erhalten, ohne ins Detail zu gehen?
Bibliotheken: MT4Orders
fxsaber, 2025.12.15 11:48 AM
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817
Die Menge ist immer noch nicht ausreichend für 0,01 Lose.
Liefern Sie einen Nachweis für den Fehler. Ich empfehle Ihnen, ein Demokonto auf MT4 zu eröffnen und zu versuchen, dort die gleichen Handelsoperationen durchzuführen.
Ist es möglich, einfach eine Liste ähnlich der Positionshistorie im MT5 zu erhalten?
Ergebnis.
Durch Schnappschüsse.
Das scheint falsch zu sein; die Richtung stimmt nicht und die Bestellnummer scheint auch nicht zu passen.
Bibliotheken: MT4Orders
hini, 2025.12.17 02:14 Uhr.
Das scheint falsch zu sein; die Richtung stimmt nicht, und die Auftragsnummer scheint auch nicht zu passen.
In MT5 gibt es nur zwei Entitäten in der Trade History: Trades und Orders. Es gibt keine Positionen in der Handelshistorie, und MT5 hat viele Jahre lang keine geschlossenen Positionen angezeigt.
MQ hat diese Art der Anzeige der Historie geschaffen, indem es die Positionshistorie aus der Handels-/Auftragshistorie generiert hat. Das ist die Generierung. Und leider ist das in manchen Situationen falsch. Insbesondere in dem oben genannten Fall.
Betrachten wir die Chronologie der Handelsoperationen in dieser Situation.
Insgesamt wurden genau drei Trades getätigt. Und das entspricht genau dem, was das Skript im obigen Zitat anzeigt.
In der Handelshistorie ist OrderTicket ein Ticket für die Transaktion, die die Position schließt. Jede Position hat ihr eigenes OrderTicket. MT4Orders generiert die Historie der Positionen eindeutig.
Derselbe POSITION_ID (OrderTicketID) Wert kann für verschiedene Positionen verwendet werden, die sich in der Zeit ihrer Existenz nicht einmal überschnitten haben. MT5 generiert die Positionshistorie frei.
Werfen Sie einen Blick auf diese Zeilen der MT5-Positionshistorie (rot ist nicht von mir).
Da gibt es eine Menge, das Fragen aufwirft. Gab es insbesondere einen Handelsumsatz (Vollkreis) von 0,05 Lots?
Viele verschiedene Handelssituationen werden in diesem Blog ausführlich behandelt.
Ich wiederholte das Experiment und es scheint, dass die von MT5 generierten historischen Positionen korrekt sind:
Hier habe ich manuell Positionen eröffnet: buy-0.04, sell-0.01, buy-0.04, und dann alle mit einer Taste geschlossen.
Und die historischen Positionen, die über CloseBy generiert werden, unterscheiden sich von denen, die ich manuell erstellt habe.
Hier sind die MT5： historischen Positionen
Und der über CloseBy generierte Positionsverlauf unterscheidet sich von dem, den ich manuell erstellt habe.
Sie stimmt perfekt mit der Zeitachse überein. Noch einmal. MT5 generiert die Handelshistorie. Es ist eine krumme Darstellung der geschlossenen Positionen.
Sie sollten sich nicht davon leiten lassen, was MT5 anzeigt, sondern vom gesunden Menschenverstand.