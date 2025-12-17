Bibliotheken: MT4Orders - Seite 93
Der Autor kann nichts gegen Versionen in anderen Sprachen unternehmen.
Ich weiß nicht, warum die Anzahl der erhaltenen Lose 0,00 und nicht 0,01 beträgt?
Wenn Sie ein Konto benötigen, kann ich es Ihnen per privater Nachricht zur Verfügung stellen.
OrderLots() gibt ebenfalls 0 zurück.
Führen Sie CustomReport aus - dort finden Sie mehr Informationen zum Verständnis.
Dies ist das richtige Verhalten. Sie haben den Positionszähler über CloseBy geschlossen.
Führen Sie CustomReport aus - es wird mehr Informationen zum Verständnis geben.
Ich habe alle meine Positionen manuell mit MT5 geschlossen, und die zurückgegebene Lot-Nummer war 0, was zu unerwarteten Berechnungen für diesen Auftrag führte. Warum wird 0,00 anstelle der offiziellen Zahl zurückgegeben? Was zum Beispiel die Anzahl der Aufträge betrifft, bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Auftrag ausschließen soll. Logischerweise sollte er nicht ausgeschlossen werden, aber die Rückgabe von 0 Lots deutet auf einen ungültigen Auftrag hin.
Wo kann ich dieses Verhalten ändern?
Dies ist das korrekte Verhalten, das mit dem Verhalten in MT4 in diesen Situationen identisch ist. Wenn zwei multidirektionale 1-Lot-Positionen über CloseBy geschlossen werden, sollte das Gesamtvolumen der geschlossenen Position 1 und nicht 2 betragen.
Die Summe der Lots ist das Handelsvolumen, anhand dessen u.a. die Kommission berechnet wird.
Wenn Sie 0,01 kaufen und 0,03 verkaufen, kommt dann 0,02 zurück? Ich habe das noch nicht getestet. Ich werde es testen, wenn ich Zeit habe.
Es wird eine offene Position von 0,01 Lot und zwei geschlossene Positionen geben: 0,01 Lot und 0,00 (Information) Lot.
Wenn ich die Anzahl der Trades zählen will, sollte es 0,04 sein, aber jetzt ist es 0,03?
Ich habe alle Links mit Details versehen. Alles funktioniert korrekt.