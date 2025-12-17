Bibliotheken: MT4Orders - Seite 90
warum macht metaquote alten Code unbrauchbar
2025.06.04 07:10:30.903 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5062 gestartet für MetaQuotes Ltd.
MT4Orders.mqh
Warum wird alter Code durch Metaquote unbrauchbar?
Bibliotheken: MT4Orders
fxsaber, 2017.04.20 06:20Die neueste Version ist immer hier.
Ich danke Ihnen!
Bitte aktualisieren.
Vielen Dank! Jetzt ist alles in Ordnung
wieder Fehler bitte auf die neueste Version aktualisieren
Neue MetaTrader 5 Plattform Build 5100: Übergang zu Git und MQL5 Algo Forge Entwickler-Hub, dunkles Thema und Interface-Verbesserungen
fxsaber, 2025.06.12 12:05
Hier klicken und speichern.
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58 Ungültiger Zugriff auf Zeiger in "HashMap.mqh" (544.21)
Fehler gefunden: Bei der Definition des Makros MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME und dem Aufruf von OrderCommission(); wird die Funktion TRADESID am Ende des EAs aufgerufen, was einen Fehler verursacht.
Wenn Sie das Makro #define REPORT_TESTER oder das Makro MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME deaktivieren, verschwindet der Fehler. Es ist möglich, dass der Fehler im Bericht liegt, aber es ist nicht sicher.
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58 Ungültiger Zugriff auf Zeiger in "HashMap.mqh" (544.21)
Vielen Dank für den Fehlerbericht. Der Grund ist folgender.
Einfache Reproduktion des Fehlers, wenn Sie das folgende Skript auf einem Konto mit offenen Aufträgen ausführen.