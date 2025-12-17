Bibliotheken: MT4Orders - Seite 89
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es gibt ein Problem mit MT4ORDERS_LIBRARY. Asynchrone OrderCloseAsync-Funktionen scheinen nicht wie erwartet zu funktionieren. Das Schließen von Aufträgen ist langsam, wie bei der synchronen OrderClose-Funktion. Wenn Sie MT4ORDERS_LIBRARY deaktivieren (auskommentieren), erhöht sich die Geschwindigkeit beim Schließen mehrerer Aufträge erheblich.
Bitte liefern Sie Argumente für Ihre Worte.
Ergebnis.
Die angegebene Funktion arbeitet korrekt.
Warum haben sie die Bestellung gelöscht?
"Es ist einfach passiert."
Bitte liefern Sie Argumente für das, was Sie sagen.
Ergebnis.
Die angegebene Funktion arbeitet korrekt.
https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page13#comment_5500502
in den neuesten Builds des Terminals:
parameter convertion type 'const int' to 'const uint &' is not allowed MT4Orders.mqh 1866 44
long MT4HISTORY::operator[](const uint&) MT4Orders.mqh 768 8
parameter convertion type 'const long' to 'const ulong &' is not allowed MT4Orders.mqh 1867 37
bool MT4ORDERS::HistorySelectDeal(const ulong&) MT4Orders.mqh 828 15
jetzt werden sign/unsign Typen nicht ineinander gecastet und MT4Orders werden nicht gesammelt
In der Tat, die Fehler
Bitte aktualisieren.