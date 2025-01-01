ParamString

Erhält den Wert des angegebenen String-Parameters.

string ParamString(

int index

) const

Parameter

index

[in] Nummer des Parameters.

Rückgabewert

Den Wert des angegebenen String-Parameters, der bei der Erstellung des Indikators verwendet war.

Hinweis

Wenn der Parameter-Nummer ist falsch oder die Parametertyp ist kein String-Wert, wird ein leerer String zurückgegeben.