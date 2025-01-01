DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBenutzerdefinierter IndikatorParamString 

ParamString

Erhält den Wert des angegebenen String-Parameters.

string  ParamString(
   int  index      // Nummer
   ) const

Parameter

index

[in]  Nummer des Parameters.

Rückgabewert

Den Wert des angegebenen String-Parameters, der bei der Erstellung des Indikators verwendet war.

Hinweis

Wenn der Parameter-Nummer ist falsch oder die Parametertyp ist kein String-Wert, wird ein leerer String zurückgegeben.