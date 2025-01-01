Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBenutzerdefinierter IndikatorParamLong NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamLong Erhält den Wert des angegebenen Integer-Parameters. long ParamLong( int index // Nummer ) const Parameter index [in] Nummer des Parameters. Rückgabewert Den Wert des angegebenen Integer-Parameters, der bei der Erstellung des Indikators verwendet war. Hinweis Wenn der Parameter-Nummer ist falsch oder die Parametertyp ist kein Integer-Wert, wird 0 zurückgegeben. ParamType ParamDouble