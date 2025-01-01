ParamLong

Erhält den Wert des angegebenen Integer-Parameters.

long ParamLong(

int index

) const

Parameter

index

[in] Nummer des Parameters.

Rückgabewert

Den Wert des angegebenen Integer-Parameters, der bei der Erstellung des Indikators verwendet war.

Hinweis

Wenn der Parameter-Nummer ist falsch oder die Parametertyp ist kein Integer-Wert, wird 0 zurückgegeben.