Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikGleichverteilungMathMomentsUniform 

MathMomentsUniform

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der Gleichverteilung mit den Parametern a und b.

double  MathMomentsUniform(
   const double  a,              // a-Parameter der Verteilung (untere Grenze)
   const double  b,              // b-Parameter der Verteilung (obere Grenze)
   double&       mean,           // Variable des Mittelwerts
   double&       variance,       // Variable der Varianz  
   double&       skewness,       // Variable der Schiefe
   double&       kurtosis,       // Variable der Kurtosis
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Parameter

a

[in]  a-Parameter der Verteilung (untere Grenze).

b

[in]  b-Parameter der Verteilung (obere Grenze).

mean

[out]  Variable des Mittelwertes.

variance

[out]  Variable der Varianz.

skewness

[out]  Variable der Schiefe.

kurtosis

[out]  Variable der Kurtosis.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.