MathMomentsUniform
Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der Gleichverteilung mit den Parametern a und b.
|
double MathMomentsUniform(
Parameter
a
[in] a-Parameter der Verteilung (untere Grenze).
b
[in] b-Parameter der Verteilung (obere Grenze).
mean
[out] Variable des Mittelwertes.
variance
[out] Variable der Varianz.
skewness
[out] Variable der Schiefe.
kurtosis
[out] Variable der Kurtosis.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.