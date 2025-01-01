DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCButtonPressed 

Pressed (Metodo Get)

Ottiene lo stato ( "Pressed"(premuto) proprietà) del controllo.

bool  Pressed()  const

Valore di ritorno

Stato del controllo.

Pressed (Metodo Set)

Imposta lo stato ( "Pressed"(premuto) proprietà) del controllo.

bool  Pressed(
   const bool  pressed      // nuovo stato
   )

Parametri

pressed

[in]  Nuovo stato del controllo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.