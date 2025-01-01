- Create
- Pressed
- Locking
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Pressed (Metodo Get)
Ottiene lo stato ( "Pressed"(premuto) proprietà) del controllo.
|
bool Pressed() const
Valore di ritorno
Stato del controllo.
Pressed (Metodo Set)
Imposta lo stato ( "Pressed"(premuto) proprietà) del controllo.
|
bool Pressed(
Parametri
pressed
[in] Nuovo stato del controllo.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.