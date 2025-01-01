DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento Libreria Standard Pannelli e Dialoghi CButton Locking 

Locking (Metodo Get)

Ottiene la proprietà "Blocco" del controllo

bool  Locking()  const

Valore di ritorno

Il valore della proprietà "Locking"(Blocco).

Locking (Metodo Set)

Imposta nuovo valore della proprietà "Locking" del controllo.

void  Locking(
   const bool  locking      // nuovo valore
   )

Parametri

locking

[in]  Nuovo valore della proprietà "Locking".

Valore di ritorno

Nessuno.