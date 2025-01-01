- Create
- Pressed
- Locking
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Locking (Metodo Get)
Ottiene la proprietà "Blocco" del controllo
|
bool Locking() const
Valore di ritorno
Il valore della proprietà "Locking"(Blocco).
Locking (Metodo Set)
Imposta nuovo valore della proprietà "Locking" del controllo.
|
void Locking(
Parametri
locking
[in] Nuovo valore della proprietà "Locking".
Valore di ritorno
Nessuno.