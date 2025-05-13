CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Drei Farben - Indikator für den MetaTrader 4

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
171
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Beispiel für die Einfärbung der Linie des Indikators Gleitender Durchschnitt mit verschiedenen Farben.

Drei Farben

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7159

3FarbMACD 3FarbMACD

Ein Standard-MACD-Diagramm mit steigenden und fallenden Balken in verschiedenen Farben.

MACD-Beispiel MACD-Beispiel

Ein klassisches Beispiel für einen MACD-basierten Expert Advisor

StringsQuickSort StringsQuickSort

Beispiel für das Lesen/Schreiben einer Textdatei und das Sortieren von Zeilen

Adjustable Moving Average EA Adjustable Moving Average EA

Dieser Expert Advisor eröffnet Trades auf der Grundlage der Überkreuzung von zwei einstellbaren gleitenden Durchschnitten. Sie können die Zeiträume, den Typ (z. B. EMA, SMA) und die Richtung (nur Long, nur Short oder beides) vollständig anpassen. Es umfasst optionale Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Einstellungen.