und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Drei Farben - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 171
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Beispiel für die Einfärbung der Linie des Indikators Gleitender Durchschnitt mit verschiedenen Farben.
Drei Farben
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7159
Ein Standard-MACD-Diagramm mit steigenden und fallenden Balken in verschiedenen Farben.MACD-Beispiel
Ein klassisches Beispiel für einen MACD-basierten Expert Advisor
Beispiel für das Lesen/Schreiben einer Textdatei und das Sortieren von ZeilenAdjustable Moving Average EA
Dieser Expert Advisor eröffnet Trades auf der Grundlage der Überkreuzung von zwei einstellbaren gleitenden Durchschnitten. Sie können die Zeiträume, den Typ (z. B. EMA, SMA) und die Richtung (nur Long, nur Short oder beides) vollständig anpassen. Es umfasst optionale Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Einstellungen.