Indice del dollaro USA - service for MetaTrader 5
Artyom Trishkin
- 14
L'US Dollar Index (USDX, DXY) misura il valore del dollaro USA rispetto a un paniere di sei principali valute mondiali. È calcolato come media geometrica ponderata dei tassi di cambio del dollaro rispetto a queste valute:
- EURUSD (euro) - peso -0,576
- USDJPY (yen giapponese) - peso 0,136
- GBPUSD (sterlina britannica) - peso -0,119
- USDCAD (dollaro canadese) - peso 0,091
- USDSEK (Corona svedese) - peso 0,042
- USDCHF (franco svizzero) - peso 0,036
Formula di calcolo:
USDX = 50.14348112 × EURUSD^(-0.576) × USDJPY^(0.136) × GBPUSD^(-0.119) × USDCAD^(0.091) × USDSEK^(0.042) × USDCHF^(0.036)
Il coefficiente 50,14348112 è la base storica e i gradi sono i pesi delle valute nel paniere.
Questo servizio implementa il flusso di dati per uno strumento sintetico - l'indice del dollaro - creando un simbolo personalizzato (USDX.synthetic), calcolando il suo prezzo in base alle quotazioni correnti delle valute del paniere, aggiornando barre e tick. Funziona in un ciclo infinito, aggiornando i dati ogni decimo di millisecondo.
Potete leggere ulteriori informazioni su questo servizio nell'articolo"Grafici del Dollar Index e dell'Euro Index - un esempio di servizio in MetaTrader 5".
Quando viene lanciato, il servizio crea automaticamente un simbolo sintetico dell'indice del dollaro (USDX.synthetic) basato sulle quotazioni del paniere di valute, apre il suo grafico e aggiorna i tick e le barre di questo strumento.
L'utente può analizzare il grafico di questo indice, utilizzarlo negli indicatori e testare le strategie. Il servizio è progettato per valutare la forza del dollaro e costruire sistemi di trading basati su di esso.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/63678
