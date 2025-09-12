Индекс доллара США (USDX, DXY) — это показатель, отражающий стоимость доллара США относительно корзины из шести основных мировых валют. Он рассчитывается как взвешенная геометрическая средняя курсов доллара к этим валютам: EURUSD (евро) — вес -0.576

(евро) — вес -0.576 USDJPY (японская иена) — вес 0.136

(японская иена) — вес 0.136 GBPUSD (британский фунт) — вес -0.119

(британский фунт) — вес -0.119 USDCAD (канадский доллар) — вес 0.091

(канадский доллар) — вес 0.091 USDSEK (шведская крона) — вес 0.042

(шведская крона) — вес 0.042 USDCHF (швейцарский франк) — вес 0.036 Формула расчёта: USDX = 50.14348112 × EURUSD^(- 0.576 ) × USDJPY^( 0.136 ) × GBPUSD^(- 0.119 ) × USDCAD^( 0.091 ) × USDSEK^( 0.042 ) × USDCHF^( 0.036 ) Коэффициент 50.14348112 — это историческая база, а степени — веса валют в корзине.

Данный сервис реализует поток данных для синтетического инструмента — индекса доллара. Он создаёт пользовательский символ (USDX.synthetic), рассчитывает его цену на основе текущих котировок валют из корзины, обновляет бары и тики. Работает в бесконечном цикле, обновляя данные каждую десятую миллисекунду.



Подробнее об этом Сервисе можно прочитать в статье "Графики индекса доллара и индекса евро — пример сервиса в MetaTrader 5"

При запуске сервис автоматически создаёт синтетический символ индекса доллара (USDX.synthetic) на основе котировок валютной корзины, открывает его график и обновляет тики и бары этого инструмента.

Пользователь может анализировать график этого индекса, использовать его в индикаторах и тестировать стратегии. Сервис предназначен для оценки силы доллара и построения торговых систем на его основе.

