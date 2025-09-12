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Индекс доллара США - сервис для MetaTrader 5
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Artyom TrishkinПишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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Индекс доллара США (USDX, DXY) — это показатель, отражающий стоимость доллара США относительно корзины из шести основных мировых валют. Он рассчитывается как взвешенная геометрическая средняя курсов доллара к этим валютам:
- EURUSD (евро) — вес -0.576
- USDJPY (японская иена) — вес 0.136
- GBPUSD (британский фунт) — вес -0.119
- USDCAD (канадский доллар) — вес 0.091
- USDSEK (шведская крона) — вес 0.042
- USDCHF (швейцарский франк) — вес 0.036
Формула расчёта:
USDX = 50.14348112 × EURUSD^(-0.576) × USDJPY^(0.136) × GBPUSD^(-0.119) × USDCAD^(0.091) × USDSEK^(0.042) × USDCHF^(0.036)
Коэффициент 50.14348112 — это историческая база, а степени — веса валют в корзине.
Данный сервис реализует поток данных для синтетического инструмента — индекса доллара. Он создаёт пользовательский символ (USDX.synthetic), рассчитывает его цену на основе текущих котировок валют из корзины, обновляет бары и тики. Работает в бесконечном цикле, обновляя данные каждую десятую миллисекунду.
Подробнее об этом Сервисе можно прочитать в статье "Графики индекса доллара и индекса евро — пример сервиса в MetaTrader 5"
При запуске сервис автоматически создаёт синтетический символ индекса доллара (USDX.synthetic) на основе котировок валютной корзины, открывает его график и обновляет тики и бары этого инструмента.
Пользователь может анализировать график этого индекса, использовать его в индикаторах и тестировать стратегии. Сервис предназначен для оценки силы доллара и построения торговых систем на его основе.
Скрипт сканирует текущий график в поисках любых доступных объектов графика, Считает и удаляет их соответственно, И записывает в лог имена объектов на графике соответственно.PTB
Описание индикатора: Обзор PTB.mq5: Индикатор PTB.mq5 для MetaTrader 5 рассчитывает краткосрочные и долгосрочные максимумы и минимумы цен, а также уровни коррекции Фибоначчи, основанные на этих экстремумах. Особенности: Краткосрочные максимумы и минимумы: Определяет немедленную поддержку и сопротивление на заданном пользователем коротком отрезке. Долгосрочные максимумы и минимумы: Анализирует более широкие тенденции рынка за более длительный период. Уровни Фибоначчи: Показывает ключевые уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) для потенциальных точек разворота. Входные параметры: shortLength: Количество свечей для краткосрочного расчета. longLength: Количество свечей для долгосрочного расчета. Визуальное представление: Различные цвета и ширина каждой линии для различения уровней high/low и Фибоначчи. Использование: Помогает трейдерам определять точки входа/выхода и отслеживать рыночные тенденции на основе исторических ценовых уровней.
Позволяет легко визуализировать бычьи и медвежьи периоды, подтвержденные индикатором зигзаг, с помощью vlines. Вы можете управлять отображением зигзага, выбирая начало с начала графика или с определенного количества баров, а также отображением меток, показывающих цену пика или впадины, направление прошедшего периода и его амплитуду в пунктах. Разумеется, это работает как в главном окне, так и в подокнах. ВНИМАНИЕ!!! Это ценное пособие для понимания и калибровки индикаторов и разработки стратегий, но оно не предназначено для прямого использования. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия).ChartObjectsCopyPaste
Копирование и вставка выбранных графических объектов между графиками через буфер обмена Windows в виде текста. Используйте Ctrl+Q на исходном графике, затем Ctrl+J на целевом графике.