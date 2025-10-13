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美元指数 - service for MetaTrader 5
- 发布者:
-
Artyom Trishkin
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美元指数（USDX，DXY） 是衡量美元相对于一篮子世界六种主要货币价值的指标。其计算方法是美元对这些货币汇率的加权几何平均数：
- EURUSD（欧元）--权重 -0.576
- USDJPY（日元）--权重 0.136
- GBPUSD（英镑） - 权重 -0.119
- USDCAD（加元）--权重 0.091
- USDSEK（瑞典克朗） - 权重 0.042
- USDCHF（瑞士法郎） - 权重 0.036
计算公式：
USDX = 50.14348112 × EURUSD^(-0.576) × USDJPY^(0.136) × GBPUSD^(-0.119) × USDCAD^(0.091) × USDSEK^(0.042) × USDCHF^(0.036)
系数 50.14348112 为历史基数，度数为一篮子货币的权重。
该服务实现了合成工具（美元指数）的数据流，它创建了一个自定义符号（USDX.synthetic），根据一篮子货币的当前报价计算其价格，更新条形图和刻度线。它以无限循环的方式工作，每十分之一毫秒更新一次数据。
您可以在文章"美元指数和欧元指数图表--MetaTrader 5 中的服务示例"中 阅读有关该服务的更多信息。
启动后，该服务会根据货币篮子的报价自动创建美元指数的合成符号 (USDX.synthetic)，打开其图表并更新该工具的刻度和条形图。
用户可以分析该指数的图表，将其用于指标和测试策略。该服务旨在评估美元的强弱，并以此为基础建立交易系统。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/63678
RSI Engine EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的多功能自动交易机器人，设计用于根据流行的相对强弱指数 (RSI) 指标发出的信号执行交易。2.1 版优化了信号处理并增强了稳定性。该 EA 提供了一个灵活的框架，包含多个基于 RSI 的策略、确认过滤器和全面的交易管理设置，因此既适合新手，也适合经验丰富的交易者。删除交易历史
脚本会删除当前图表中的所有自动交易图标
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