美元指数（USDX，DXY） 是衡量美元相对于一篮子世界六种主要货币价值的指标。其计算方法是美元对这些货币汇率的加权几何平均数： EURUSD （欧元）--权重 -0.576

（欧元）--权重 -0.576 USDJPY （日元）--权重 0.136

（日元）--权重 0.136 GBPUSD （ 英镑 ） - 权重 -0.119

（ ） - 权重 -0.119 USDCAD （加元）--权重 0.091

（加元）--权重 0.091 USDSEK （瑞典克朗） - 权重 0.042

（瑞典克朗） - 权重 0.042 USDCHF（瑞士法郎） - 权重 0.036 计算公式： USDX = 50.14348112 × EURUSD^(- 0.576 ) × USDJPY^( 0.136 ) × GBPUSD^(- 0.119 ) × USDCAD^( 0.091 ) × USDSEK^( 0.042 ) × USDCHF^( 0.036 ) 系数 50.14348112 为历史基数，度数为一篮子货币的权重。

该服务实现了合成工具（美元指数）的数据流，它创建了一个自定义符号（USDX.synthetic），根据一篮子货币的当前报价计算其价格，更新条形图和刻度线。它以无限循环的方式工作，每十分之一毫秒更新一次数据。



您可以在文章"美元指数和欧元指数图表--MetaTrader 5 中的服务示例"中 阅读有关该服务的更多信息。

启动后，该服务会根据货币篮子的报价自动创建美元指数的合成符号 (USDX.synthetic)，打开其图表并更新该工具的刻度和条形图。

用户可以分析该指数的图表，将其用于指标和测试策略。该服务旨在评估美元的强弱，并以此为基础建立交易系统。

