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针形柱是一种主体较小、上影线较长的蜡烛图，通常预示着价格可能反转。
该指标在图表中搜索价格波动销钉柱形态，并在柱状图上标出所发现形态的图标：
为了消除过度拉伸信号，会在过去的柱状图上寻找形态。如果发现销钉条，就会在当前条形图上以当前条形图的开盘价放置一个信号箭头。该指标只根据销钉条的形成规则搜索销钉条。因此，有必要使用其他指标进行过滤和确认，例如关键和重要水平指标。
它有四个可调参数：
- 从低点到高点的最小 蜡烛尺寸-最小蜡烛尺寸（点）。
设置允许分析的蜡烛最小高度（高点和低点之差）。
增加该值可过滤低波动市场上的微弱信号；
- 蜡烛体相对于其阴影的最大尺寸-蜡烛体的最大尺寸（相对于整个蜡烛的尺寸，从 0 到 1）。
定义相对于整个蜡烛高度的蜡烛体最大允许尺寸（开盘价与收盘价之差）。该值越小，阴影越长、烛体越小的信号就越明显，这就是典型的 Pin Bars。
要找到最 "干净 "的 Pin Bars，请使用 0.2 - 0.4 的值；
- 相对于前一根 蜡烛的主体位置 （从 0 到 1）。
该参数定义了 Pin Bar 主体进入前一根蜡烛线范围的深度。
使用 0.2-0.4 的值来搜索针形棒主体位于前一根蜡烛线边界附近的信号；
- 阴影的长宽比 （系数）
设置主阴影（卖出针形柱的上影线，买入针形柱的下影线）与反向阴影长度的最小比值。
数值 1.5 - 2.5 可以过滤信号，只留下具有明显长影线的蜡烛图。
在指标代码中搜索和显示形态的原则：
- 分析图表上的每根蜡烛，并与之前的蜡烛进行比较。
- 查找主体较小且其中一个阴影（上影线或下影线）比另一个阴影长很多的蜡烛图。
- 检查烛台的主体是否在前一根烛台的范围内--这对于经典的针形棒来说非常重要。
- 如果蜡烛符合所有条件，指标就会在图表上用箭头标记：
- 蓝色箭头 - 针型买入（长下影线）在前一个柱状图上（针型上升 缓冲区 0），蓝色信号箭头在当前柱状图上（信号买入 缓冲区 2）。
- 红色箭头 - 前一柱状图（缓冲区 1 "柱状图向下"）上的 "柱状图卖出"（长上影线）和当前柱状图（缓冲区 3 "信号卖出"）上的红色信号箭头。
参数设置建议：
- 要更严格地选择信号
- 增加"蜡烛从低点到高点的最小尺寸"和"阴影的长宽比"、
- 减小 "烛体相对于其阴影的最大尺寸"和"烛体相对于前一根蜡烛的位置"。
- 如需更多信号
- 减小"蜡烛从低点到高点的最小尺寸"和"阴影的长宽比"、
- 增加"烛体相对于其阴影的最大尺寸"和"烛体相对于前一根蜡烛的位置"。
- 根据交易工具的波动性和时间框架选择参数，这样指标就能为您的策略找到最相关的平烛。
从其他程序读取的缓冲区编号：
要从 Expert Advisor 获取信号，可分别使用缓冲区 2 和 3 获取买入和卖出信号。这些缓冲区中的值显示在当前条形图上，并包含其开盘价。同时，前一个条形图包含对所发现形态的描述。如果缓冲区 0 中的值为非空值，则为买入针形条形图，如果缓冲区 1 中的值为卖出针形条形图，则为卖出针形条形图。
根据您对信号质量和频率的要求调整参数，使指标尽可能符合您的交易策略。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/63672
删除交易历史
脚本会删除当前图表中的所有自动交易图标The RSI Engine
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