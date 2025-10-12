针形柱是一种主体较小、上影线较长的蜡烛图，通常预示着价格可能反转。

该指标在图表中搜索价格波动销钉柱形态，并在柱状图上标出所发现形态的图标：

为了消除过度拉伸信号，会在过去的柱状图上寻找形态。如果发现销钉条，就会在当前条形图上以当前条形图的开盘价放置一个信号箭头。该指标只根据销钉条的形成规则搜索销钉条。因此，有必要使用其他指标进行过滤和确认，例如关键和重要水平指标。

它有四个可调参数：



在指标代码中搜索和显示形态的原则：

分析图表上的每根蜡烛，并与之前的蜡烛进行比较。

查找主体较小且其中一个阴影（上影线或下影线）比另一个阴影长很多的蜡烛图。

检查烛台的主体是否在前一根烛台的范围内--这对于经典的针形棒来说非常重要。

如果蜡烛符合所有条件，指标就会在图表上用箭头标记： 蓝色箭头 - 针型买入（长下影线）在前一个柱状图上（针 型上升 缓冲区 0），蓝色信号箭头在当前柱状图上 （信号买入 缓冲区 2）。 红色箭头 - 前一柱状图（缓冲区 1 "柱状 图向下 "）上的 "柱状图卖出"（长上影线）和当前柱状图（缓冲区 3 " 信号卖出 "）上的红色信号箭头。



参数设置建议：

要更严格地选择信号

增加 "蜡烛从低点到高点的最小尺寸 "和 "阴影的长宽比"、

"和 减小 "烛体相对于其阴影的最大尺寸"和"烛体相对于前一根蜡烛的位置"。 如需更多信号

减小 "蜡烛从低点到高点的最小尺寸 "和 "阴影的长宽比 "、

"和 "、 增加"烛体相对于其阴影的最大尺寸"和"烛体相对于前一根蜡烛的位置"。 根据交易工具的波动性和时间框架选择参数，这样指标就能为您的策略找到最相关的平烛。

从其他程序读取的缓冲区编号：

缓冲区 0（名称 PinBarto Up）- 标示要买入的 Pin_Bars、

缓冲区 1（名称：PinBarto Down ）- 标示卖出的 Pin_Bar、

缓冲区 2（名称为买入信号） - 买入的信号箭头、

缓冲区 3（名称为卖出 信号 ） - 卖出信号箭头、





要从 Expert Advisor 获取信号，可分别使用缓冲区 2 和 3 获取买入和卖出信号。这些缓冲区中的值显示在当前条形图上，并包含其开盘价。同时，前一个条形图包含对所发现形态的描述。如果缓冲区 0 中的值为非空值，则为买入针形条形图，如果缓冲区 1 中的值为卖出针形条形图，则为卖出针形条形图。

根据您对信号质量和频率的要求调整参数，使指标尽可能符合您的交易策略。

