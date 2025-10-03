







自定义 RSI 的 MA | 智能动量过滤器

厌倦了嘈杂的 RSI 信号？ 使用自定义 RSI 指标 的 MA 来 改变 你的动量分析。这款功能强大的工具通过移动平均线过滤经典 RSI，提供更平滑、更可靠的信号线，以无与伦比的清晰度精确定位进场、出场和趋势方向。

非常适合以下交易者

因波动剧烈、快速移动的 RSI 带来的错误信号而苦恼。

想要更清晰、更明确地了解动量变化。

使用基于 RSI 的策略，但需要更强大的可交易信号。

✨ 主要功能和优势

双层分析 ： 在 同一窗口中绘制原始 自定义 RSI（周期 1） 和 RSI 平滑 移动平均值 ，为您提供原始速度和过滤趋势。

无与伦比的定制 ： 自定义 RSI 核心 ：利用 MetaTrader 5 的内置自定义 RSI，允许极端设置，如周期 1，以获得超灵敏读数。 完全可配置的 MA ：选择 MA 周期 、 方法 （ SMA、EMA、LWMA、SMMA）和 移位 ，以 精确地根据您的策略需求引导或滞后信号。

清晰的视觉指导 ：可定制的超买和超卖水平（默认值：80/15）以水平线显示，使反转和极端情况一目了然。

专业设计：简洁、直观的视觉效果，MA 用实线表示，RSI 用虚线表示，均在 0 到 100 的独立窗口中完美缩放。

🛠 工作原理和交易思路

该指标计算标准 RSI，然后将您选择的移动平均线应用于这些 RSI 值本身。这样就形成了一条 "信号线"，可以过滤掉市场噪音。

热门交易策略：

MA 交叉 ：当快速 RSI 线在 其 MA上方 交叉时做多，在其下方 交叉时做空。

趋势确认 ：只有当 RSI 在上升趋势中保持在 其 MA上方 或在下降趋势中保持在 其 下方 时，才继续交易。

背离检测 ：发现 RSI 与价格的典型背离，但使用更平滑的 MA 线进行更清晰、更可靠的确认。

水平拒绝：查看 RSI 及其 MA 是否从超买/超卖水平反弹，以获得高概率反转信号。

⚙️ 输入参数

定制指标的各个方面，以适应你的独特风格：

RSI 设置 ：周期、应用价格。

MA 设置 ：周期、移位、方法（SMA、EMA、LWMA、SMMA）。

水平设置：完全可调的超买和超卖水平

要求