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自定义 RSI 的 MA | 智能动量过滤器
厌倦了嘈杂的 RSI 信号？ 使用自定义 RSI 指标 的 MA 来 改变 你的动量分析。这款功能强大的工具通过移动平均线过滤经典 RSI，提供更平滑、更可靠的信号线，以无与伦比的清晰度精确定位进场、出场和趋势方向。
非常适合以下交易者
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因波动剧烈、快速移动的 RSI 带来的错误信号而苦恼。
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想要更清晰、更明确地了解动量变化。
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使用基于 RSI 的策略，但需要更强大的可交易信号。
✨ 主要功能和优势
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双层分析： 在 同一窗口中绘制原始自定义 RSI（周期 1） 和 RSI 平滑移动平均值，为您提供原始速度和过滤趋势。
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无与伦比的定制：
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自定义 RSI 核心：利用 MetaTrader 5 的内置自定义 RSI，允许极端设置，如周期 1，以获得超灵敏读数。
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完全可配置的 MA：选择 MA周期、方法 （ SMA、EMA、LWMA、SMMA）和移位 ，以 精确地根据您的策略需求引导或滞后信号。
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清晰的视觉指导：可定制的超买和超卖水平（默认值：80/15）以水平线显示，使反转和极端情况一目了然。
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专业设计：简洁、直观的视觉效果，MA 用实线表示，RSI 用虚线表示，均在 0 到 100 的独立窗口中完美缩放。
🛠 工作原理和交易思路
该指标计算标准 RSI，然后将您选择的移动平均线应用于这些 RSI 值本身。这样就形成了一条 "信号线"，可以过滤掉市场噪音。
热门交易策略：
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MA 交叉：当快速 RSI 线在 其 MA上方 交叉时做多，在其下方 交叉时做空。
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趋势确认：只有当 RSI 在上升趋势中保持在 其 MA上方 或在下降趋势中保持在 其 下方 时，才继续交易。
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背离检测：发现 RSI 与价格的典型背离，但使用更平滑的 MA 线进行更清晰、更可靠的确认。
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水平拒绝：查看 RSI 及其 MA 是否从超买/超卖水平反弹，以获得高概率反转信号。
⚙️ 输入参数
定制指标的各个方面，以适应你的独特风格：
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RSI 设置：周期、应用价格。
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MA 设置：周期、移位、方法（SMA、EMA、LWMA、SMMA）。
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水平设置：完全可调的超买和超卖水平
要求
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MetaTrader 5
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您的 MQL5/Indicators/Examples/ 目录 中必须有标准Ex\RSI.ex5 指标 （MT5 默认包含该 指标 ）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63307
脚本在 MT5 窗口中以当前价格建立买入仓位，并指定止损（以点为单位）和止盈（以点为单位）。Simplest CSV file writer
提供写入 CSV 文件的最简单类
直接在图表上即时计算交易的盈亏潜力。敏捷而精确的风险管理必备工具。MACD Signal Line indicator for MT5
MT5==>Indicators==>Examples 文件夹中 Metaquotes 的 MACD 指标的精简版（仅信号线）。