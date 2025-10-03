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MA of RSI - MetaTrader 5脚本

Tonny Obare
Tonny Obare

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4.5 (137)
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maofrsi


自定义 RSI 的 MA | 智能动量过滤器

厌倦了嘈杂的 RSI 信号？ 使用自定义 RSI 指标 的 MA 改变 你的动量分析。这款功能强大的工具通过移动平均线过滤经典 RSI，提供更平滑、更可靠的信号线，以无与伦比的清晰度精确定位进场、出场和趋势方向。

非常适合以下交易者

  • 因波动剧烈、快速移动的 RSI 带来的错误信号而苦恼。

  • 想要更清晰、更明确地了解动量变化。

  • 使用基于 RSI 的策略，但需要更强大的可交易信号。

✨ 主要功能和优势

  • 双层分析 同一窗口中绘制原始自定义 RSI（周期 1）RSI 平滑移动平均值，为您提供原始速度和过滤趋势。

  • 无与伦比的定制

    • 自定义 RSI 核心：利用 MetaTrader 5 的内置自定义 RSI，允许极端设置，如周期 1，以获得超灵敏读数。

    • 完全可配置的 MA：选择 MA周期方法 SMA、EMA、LWMA、SMMA）和移位 ，以 精确地根据您的策略需求引导或滞后信号。

  • 清晰的视觉指导：可定制的超买和超卖水平（默认值：80/15）以水平线显示，使反转和极端情况一目了然。

  • 专业设计：简洁、直观的视觉效果，MA 用实线表示，RSI 用虚线表示，均在 0 到 100 的独立窗口中完美缩放。

🛠 工作原理和交易思路

该指标计算标准 RSI，然后将您选择的移动平均线应用于这些 RSI 值本身。这样就形成了一条 "信号线"，可以过滤掉市场噪音。

热门交易策略：

  • MA 交叉：当快速 RSI 线在 MA上方 交叉时做多，在其下方 交叉时做空。

  • 趋势确认：只有当 RSI 在上升趋势中保持在 MA上方 或在下降趋势中保持在下方 时，才继续交易。

  • 背离检测：发现 RSI 与价格的典型背离，但使用更平滑的 MA 线进行更清晰、更可靠的确认。

  • 水平拒绝：查看 RSI 及其 MA 是否从超买/超卖水平反弹，以获得高概率反转信号。

⚙️ 输入参数

定制指标的各个方面，以适应你的独特风格：

  • RSI 设置：周期、应用价格。

  • MA 设置：周期、移位、方法（SMA、EMA、LWMA、SMMA）。

  • 水平设置：完全可调的超买和超卖水平

要求

  • MetaTrader 5

  • 您的 MQL5/Indicators/Examples/ 目录 中必须有标准Ex\RSI.ex5 指标 （MT5 默认包含该 指标 ）。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63307

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脚本在 MT5 窗口中以当前价格建立买入仓位，并指定止损（以点为单位）和止盈（以点为单位）。

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