CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA of RSI - индикатор для MetaTrader 5

Tonny Obare
Tonny Obare

Tonny Obare

4.5 (137)
My recommended brokers:
https://one.exnesstrack.org/a/qk6hiq4a
https://affs.click/HCn95
27 продуктов 1 код 127 тем 887 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
1139
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

maofrsi


MA of Custom RSI | Smart Momentum Filter

Устали от шумных сигналов RSI? Преобразите свой анализ моментума с помощью индикатора MA of Custom RSI. Этот мощный инструмент фильтрует классический RSI через скользящую среднюю, обеспечивая более гладкую и надежную сигнальную линию для точного определения входов, выходов и направления тренда с непревзойденной четкостью.

Идеально подходит для трейдеров, которые:

  • Борется с ложными сигналами от нестабильного, быстро движущегося RSI.

  • Хотят получить более четкое и определенное представление о сдвигах импульса.

  • Используют стратегии, основанные на RSI, но нуждаются в более надежном и пригодном для торговли сигнале.

✨ Ключевые особенности и преимущества

  • Двухслойный анализ: Показывает как необработанныйпользовательский RSI (период 1), так и сглаженноескользящее среднее RSI в одном и том же окне, предоставляя вам как необработанную скорость, так и отфильтрованный тренд.

  • Непревзойденная настройка:

    • Custom RSI Core: Использует встроенный в MetaTrader 5 пользовательский RSI, позволяя использовать экстремальные настройки, такие как период 1, для сверхчувствительных показаний.

    • Полностью настраиваемая MA: Выберитепериод MA,метод ( SMA, EMA, LWMA, SMMA) исдвиг, чтобы опережать или запаздывать сигнал в точном соответствии с потребностями вашей стратегии.

  • Четкие визуальные подсказки: Настраиваемые уровни перекупленности и перепроданности (по умолчанию: 80/15) отображаются в виде горизонтальных линий, что делает развороты и экстремумы мгновенно распознаваемыми.

  • Профессиональный дизайн: Чистые, интуитивно понятные визуальные эффекты: сплошная линия для MA и пунктирная линия для базового RSI, все в отдельном окне с идеальным масштабированием от 0 до 100.

🛠 Принцип работы и торговые идеи

Индикатор рассчитывает стандартный RSI, а затем применяет выбранную вами скользящую среднюю к значениям этого RSI. Это создает "сигнальную линию", которая отфильтровывает рыночный шум.

Популярные торговые стратегии:

  • Пересечение МА: Входите в длинные позиции, когда быстрая линия RSI пересекаетсявыше своей MA, и в короткие, когда она пересекаетсяниже.

  • Подтверждение тренда: Оставайтесь в сделке только до тех пор, пока RSI остаетсявыше своей MA при восходящем тренде илиниже ее при нисходящем тренде.

  • Обнаружение дивергенции: Выявляйте классические дивергенции RSI против цены, но используйте более гладкую линию MA для более четкого и надежного подтверждения.

  • Отклонение уровня: Ищите отскок RSI и его MA от уровней перекупленности/перепроданности для получения высоковероятных сигналов разворота.

⚙️ Входные параметры

Настройте каждый аспект индикатора в соответствии с вашим уникальным стилем:

  • Настройки RSI: Период, Применяемая цена.

  • Настройки MA: Период, Сдвиг, Метод (SMA, EMA, LWMA, SMMA).

  • Настройки уровней: Полностью настраиваемые уровни перекупленности и перепроданности.

📋 Требования

  • MetaTrader 5

  • Стандартный индикатор Examples\RSI.ex5 должен присутствовать в вашей директории MQL5/Indicators/Examples/ (он включен по умолчанию в MT5).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63307

BuySell + SL + TP BuySell + SL + TP

скрипт для открытия позиции на покупку по текущей цене в окне MT5 с заданными стоп-лоссом (в пунктах) и тейк-профитом (в пунктах)

Simplest CSV file writer Simplest CSV file writer

Предоставьте простейший класс для записи CSV-файла

Risk Calculator Risk Calculator

Мгновенно рассчитывайте потенциал прибыли и убытков по сделкам прямо на графике. Незаменимый инструмент для быстрого и точного управления рисками.

MACD Signal Line indicator for MT5 MACD Signal Line indicator for MT5

Урезанная (только сигнальная линия) версия индикатора MACD от Metaquotes из папки MT5==&gt;Indicators==&gt;Examples.