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MA of RSI - индикатор для MetaTrader 5
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MA of Custom RSI | Smart Momentum Filter
Устали от шумных сигналов RSI? Преобразите свой анализ моментума с помощью индикатора MA of Custom RSI. Этот мощный инструмент фильтрует классический RSI через скользящую среднюю, обеспечивая более гладкую и надежную сигнальную линию для точного определения входов, выходов и направления тренда с непревзойденной четкостью.
Идеально подходит для трейдеров, которые:
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Борется с ложными сигналами от нестабильного, быстро движущегося RSI.
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Хотят получить более четкое и определенное представление о сдвигах импульса.
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Используют стратегии, основанные на RSI, но нуждаются в более надежном и пригодном для торговли сигнале.
✨ Ключевые особенности и преимущества
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Двухслойный анализ: Показывает как необработанныйпользовательский RSI (период 1), так и сглаженноескользящее среднее RSI в одном и том же окне, предоставляя вам как необработанную скорость, так и отфильтрованный тренд.
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Непревзойденная настройка:
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Custom RSI Core: Использует встроенный в MetaTrader 5 пользовательский RSI, позволяя использовать экстремальные настройки, такие как период 1, для сверхчувствительных показаний.
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Полностью настраиваемая MA: Выберитепериод MA,метод ( SMA, EMA, LWMA, SMMA) исдвиг, чтобы опережать или запаздывать сигнал в точном соответствии с потребностями вашей стратегии.
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Четкие визуальные подсказки: Настраиваемые уровни перекупленности и перепроданности (по умолчанию: 80/15) отображаются в виде горизонтальных линий, что делает развороты и экстремумы мгновенно распознаваемыми.
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Профессиональный дизайн: Чистые, интуитивно понятные визуальные эффекты: сплошная линия для MA и пунктирная линия для базового RSI, все в отдельном окне с идеальным масштабированием от 0 до 100.
🛠 Принцип работы и торговые идеи
Индикатор рассчитывает стандартный RSI, а затем применяет выбранную вами скользящую среднюю к значениям этого RSI. Это создает "сигнальную линию", которая отфильтровывает рыночный шум.
Популярные торговые стратегии:
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Пересечение МА: Входите в длинные позиции, когда быстрая линия RSI пересекаетсявыше своей MA, и в короткие, когда она пересекаетсяниже.
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Подтверждение тренда: Оставайтесь в сделке только до тех пор, пока RSI остаетсявыше своей MA при восходящем тренде илиниже ее при нисходящем тренде.
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Обнаружение дивергенции: Выявляйте классические дивергенции RSI против цены, но используйте более гладкую линию MA для более четкого и надежного подтверждения.
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Отклонение уровня: Ищите отскок RSI и его MA от уровней перекупленности/перепроданности для получения высоковероятных сигналов разворота.
⚙️ Входные параметры
Настройте каждый аспект индикатора в соответствии с вашим уникальным стилем:
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Настройки RSI: Период, Применяемая цена.
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Настройки MA: Период, Сдвиг, Метод (SMA, EMA, LWMA, SMMA).
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Настройки уровней: Полностью настраиваемые уровни перекупленности и перепроданности.
📋 Требования
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MetaTrader 5
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Стандартный индикатор Examples\RSI.ex5 должен присутствовать в вашей директории MQL5/Indicators/Examples/ (он включен по умолчанию в MT5).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63307
скрипт для открытия позиции на покупку по текущей цене в окне MT5 с заданными стоп-лоссом (в пунктах) и тейк-профитом (в пунктах)Simplest CSV file writer
Предоставьте простейший класс для записи CSV-файла
Мгновенно рассчитывайте потенциал прибыли и убытков по сделкам прямо на графике. Незаменимый инструмент для быстрого и точного управления рисками.MACD Signal Line indicator for MT5
Урезанная (только сигнальная линия) версия индикатора MACD от Metaquotes из папки MT5==>Indicators==>Examples.