







MA of Custom RSI | Smart Momentum Filter

Устали от шумных сигналов RSI? Преобразите свой анализ моментума с помощью индикатора MA of Custom RSI. Этот мощный инструмент фильтрует классический RSI через скользящую среднюю, обеспечивая более гладкую и надежную сигнальную линию для точного определения входов, выходов и направления тренда с непревзойденной четкостью.

Идеально подходит для трейдеров, которые:

Борется с ложными сигналами от нестабильного, быстро движущегося RSI.

Хотят получить более четкое и определенное представление о сдвигах импульса.

Используют стратегии, основанные на RSI, но нуждаются в более надежном и пригодном для торговли сигнале.

✨ Ключевые особенности и преимущества

Двухслойный анализ : Показывает как необработанный пользовательский RSI (период 1) , так и сглаженное скользящее среднее RSI в одном и том же окне, предоставляя вам как необработанную скорость, так и отфильтрованный тренд.

Непревзойденная настройка : Custom RSI Core : Использует встроенный в MetaTrader 5 пользовательский RSI, позволяя использовать экстремальные настройки, такие как период 1, для сверхчувствительных показаний. Полностью настраиваемая MA : Выберите период MA, метод ( SMA, EMA, LWMA, SMMA) и сдвиг , чтобы опережать или запаздывать сигнал в точном соответствии с потребностями вашей стратегии.

Четкие визуальные подсказки : Настраиваемые уровни перекупленности и перепроданности (по умолчанию: 80/15) отображаются в виде горизонтальных линий, что делает развороты и экстремумы мгновенно распознаваемыми.

Профессиональный дизайн: Чистые, интуитивно понятные визуальные эффекты: сплошная линия для MA и пунктирная линия для базового RSI, все в отдельном окне с идеальным масштабированием от 0 до 100.

🛠 Принцип работы и торговые идеи

Индикатор рассчитывает стандартный RSI, а затем применяет выбранную вами скользящую среднюю к значениям этого RSI. Это создает "сигнальную линию", которая отфильтровывает рыночный шум.

Популярные торговые стратегии:

Пересечение МА : Входите в длинные позиции, когда быстрая линия RSI пересекаетсявыше своей MA, и в короткие, когда она пересекаетсяниже.

Подтверждение тренда : Оставайтесь в сделке только до тех пор, пока RSI остаетсявыше своей MA при восходящем тренде илиниже ее при нисходящем тренде.

Обнаружение дивергенции : Выявляйте классические дивергенции RSI против цены, но используйте более гладкую линию MA для более четкого и надежного подтверждения.

Отклонение уровня: Ищите отскок RSI и его MA от уровней перекупленности/перепроданности для получения высоковероятных сигналов разворота.

⚙️ Входные параметры

Настройте каждый аспект индикатора в соответствии с вашим уникальным стилем:

Настройки RSI : Период, Применяемая цена.

Настройки MA : Период, Сдвиг, Метод (SMA, EMA, LWMA, SMMA).

Настройки уровней: Полностью настраиваемые уровни перекупленности и перепроданности.

📋 Требования