Il Balance of Power (BOP) è un indicatore originariamente sviluppato da Igor Livshin nel 2001 per misurare l'equilibrio di potere tra acquirenti e venditori durante ogni candela.
In questa versione, abbiamo utilizzato una media mobile semplice (SMA) per smussare il calcolo, riducendo il rumore e rendendo più chiara la lettura.
Questo indicatore mostra visivamente chi ha il controllo del mercato:
-
Acquirenti (tori), quando la chiusura è vicina al massimo;
-
Venditori (orsi), quando la chiusura è vicina al minimo.
La base del calcolo è:
BOP = (Chiusura - Apertura) / (Alto - Basso)
BOP > 0 - dominanza dei compratori
BOP < 0 - dominanza dei venditori
BOP ≈ 0 - equilibrio o indecisione
Zone estreme (ad esempio ±0,2) - possono indicare situazioni di forza esagerata che tendono alla correzione
Tradotto dal portoghese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/pt/code/63099
