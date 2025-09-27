CodeBaseSezioni
Indicatori

Equilibrio di potere - indicatore per MetaTrader 5

Il Balance of Power (BOP) è un indicatore originariamente sviluppato da Igor Livshin nel 2001 per misurare l'equilibrio di potere tra acquirenti e venditori durante ogni candela.
In questa versione, abbiamo utilizzato una media mobile semplice (SMA) per smussare il calcolo, riducendo il rumore e rendendo più chiara la lettura.



Questo indicatore mostra visivamente chi ha il controllo del mercato:

  • Acquirenti (tori), quando la chiusura è vicina al massimo;

  • Venditori (orsi), quando la chiusura è vicina al minimo.

La base del calcolo è:

BOP = (Chiusura - Apertura) / (Alto - Basso)


BOP > 0 - dominanza dei compratori
BOP < 0 - dominanza dei venditori
BOP ≈ 0 - equilibrio o indecisione
Zone estreme (ad esempio ±0,2) - possono indicare situazioni di forza esagerata che tendono alla correzione



