Il Balance of Power (BOP) è un indicatore originariamente sviluppato da Igor Livshin nel 2001 per misurare l'equilibrio di potere tra acquirenti e venditori durante ogni candela.

In questa versione, abbiamo utilizzato una media mobile semplice (SMA) per smussare il calcolo, riducendo il rumore e rendendo più chiara la lettura.









Questo indicatore mostra visivamente chi ha il controllo del mercato:

Acquirenti (tori) , quando la chiusura è vicina al massimo;

Venditori (orsi), quando la chiusura è vicina al minimo.

La base del calcolo è: BOP = (Chiusura - Apertura) / (Alto - Basso)

BOP > 0 - dominanza dei compratori

BOP < 0 - dominanza dei venditori

BOP ≈ 0 - equilibrio o indecisione

Zone estreme (ad esempio ±0,2) - possono indicare situazioni di forza esagerata che tendono alla correzione









