거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
파워 밸런스(BOP) 는 2001년 이고르 리브신이 각 캔들에서 매수자와 매도자 간의 힘의 균형을 측정하기 위해 처음 개발한 지표입니다.
이번 버전에서는 단순이동평균(SMA) 을 사용해 계산을 매끄럽게 하여 노이즈를 줄이고 더 명확하게 읽을 수 있도록 했습니다.
이 지표는 누가 시장을 지배하고 있는지 시각적으로 보여줍니다:
-
종가가 고점에 가까워지면매수자(상승세);
-
종가가 저점에 가까우면매도자(약세), 종가가 고점에 가까우면 매도자( 강세).
계산의 기본은 다음과 같습니다:
BOP = (종가 - 시가) / (고가 - 저가)
BOP > 0 - 매수자 우세
BOP < 0 - 매도자 우세
BOP ≈ 0 - 균형 또는 우유부단
극단 영역(예: ±0.2) - 강세가 과장되어 조정되는 경향을 나타낼 수 있음
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/63099
표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하는 테스터용 스크립트
이 스크립트는 표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하여 복잡한 사용자 정의 기준(표본 내 및 표본 외 기간, 고급 지표 및 통계 테스트 등으로 구분)에 따라 전략을 평가할 수 있는 테스터 스크립트입니다.지그재그 NK 피보팬.
마지막과 두 번째 상단에 피보 가중치를 설정할 수 있는 지그재그 표시기입니다.
cs2011
2011 자동 트레이딩 챔피언십의 전문가 고문.TrendValue
NRTR 보기로 만든 추세 표시기(닉 라이포크 후행 역방향).