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Баланс сил - индикатор для MetaTrader 5
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Balance of Power (BOP) - это индикатор, первоначально разработанный Игорем Лившиным в 2001 году для измерения баланса сил между покупателями и продавцами во время каждой свечи.
В этой версии мы использовали простую скользящую среднюю (SMA), чтобы сгладить расчеты, уменьшить шум и сделать их более понятными.
Этот индикатор наглядно показывает , кто контролирует рынок:
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Покупатели (быки), когда закрытие близко к максимуму;
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Продавцы (медведи), когда закрытие близко к минимуму.
Основой расчета является:
BOP = (Close - Open) / (High - Low).
BOP > 0 - доминирование покупателя
BOP < 0 - доминирование продавца
BOP ≈ 0 - баланс или нерешительность
Крайние зоны (например, ±0,2) - могут указывать на ситуации преувеличенной силы, которые имеют тенденцию к коррекции
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/63099
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