Logify - это библиотека логов для MQL, предназначенная для упрощения отладки, отслеживания и мониторинга советников и индикаторов. Она предоставляет структурированные, настраиваемые и организованные журналы непосредственно на графике или в терминале, с поддержкой уровней журнала, гибких форматов и нескольких обработчиков. Легкое, элегантное решение, которое легко интегрировать в ваши MQL-проекты.

PriceVar% - это индикатор, предназначенный для измерения процентной разницы между ценой и скользящим средним значением, подчеркивающий силу движения рынка по отношению к эталонному значению.

Советник 2-Pair Correlation EA - это бесплатный советник, который торгует BTC/USD и ETH/USD, используя их ценовую корреляцию. Советник открывает сделки, когда пары расходятся, и закрывает их, когда они выравниваются, автоматизируя вашу торговлю с минимальными усилиями.