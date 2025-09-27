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Индикаторы

Баланс сил - индикатор для MetaTrader 5

HENRIQUE ARAUJO
HENRIQUE ARAUJO

HENRIQUE ARAUJO

5 (6)
5 продуктов 2 кода 38 тем 71 комментарий
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Balance of Power (BOP) - это индикатор, первоначально разработанный Игорем Лившиным в 2001 году для измерения баланса сил между покупателями и продавцами во время каждой свечи.
В этой версии мы использовали простую скользящую среднюю (SMA), чтобы сгладить расчеты, уменьшить шум и сделать их более понятными.



Этот индикатор наглядно показывает , кто контролирует рынок:

  • Покупатели (быки), когда закрытие близко к максимуму;

  • Продавцы (медведи), когда закрытие близко к минимуму.

Основой расчета является:

BOP = (Close - Open) / (High - Low).


BOP > 0 - доминирование покупателя
BOP < 0 - доминирование продавца
BOP ≈ 0 - баланс или нерешительность
Крайние зоны (например, ±0,2) - могут указывать на ситуации преувеличенной силы, которые имеют тенденцию к коррекции



Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/63099

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