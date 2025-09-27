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力量平衡 (BOP) 是伊戈尔-利夫申（Igor Livshin）于 2001 年开发的指标，用于衡量每根蜡烛中买卖双方的力量平衡。
在这个版本中，我们使用了简单移动平均线 (SMA) 来平滑计算，减少噪音，使其更清晰易读。
该指标直观地显示了谁在控制市场：
-
买方（牛市），当收盘价接近高点时；
-
卖方（熊市），当收盘价接近低点时。
计算基础是
BOP = (收盘价 - 开盘价) / (最高价 - 最低价)
BOP > 0- 买方占优
BOP < 0- 卖方占优
BOP ≈ 0- 平衡或犹豫不决
极端区域（如±0.2）- 可表明夸大力量的情况，倾向于修正
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/63099
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这是一个测试脚本，可扩展 MetaTrader 5 的标准优化功能，允许您根据复杂的用户定义标准（分为样本内和样本外期间、高级指标和统计测试）评估策略。Rsi Engulfing Bar V2
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