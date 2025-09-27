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权力制衡 - MetaTrader 5脚本

HENRIQUE ARAUJO
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力量平衡 (BOP) 是伊戈尔-利夫申（Igor Livshin）于 2001 年开发的指标，用于衡量每根蜡烛中买卖双方的力量平衡。
在这个版本中，我们使用了简单移动平均线 (SMA) 来平滑计算，减少噪音，使其更清晰易读。



该指标直观地显示了谁在控制市场

  • 买方（牛市），当收盘价接近高点时；

  • 卖方（熊市），当收盘价接近低点时。

计算基础是

BOP = (收盘价 - 开盘价) / (最高价 - 最低价)


BOP > 0- 买方占优
BOP < 0- 卖方占优
BOP ≈ 0- 平衡或犹豫不决
极端区域（如±0.2）- 可表明夸大力量的情况，倾向于修正



由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/63099

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