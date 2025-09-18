CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Spread lister - current, min, max - Experte für den MetaTrader 5

2025-09-18
Spread lister - aktuell, min, max

Motivation, einen solchen EA zu erstellen:
Alle Broker haben unterschiedliche Regeln für Spreads - inkl. Fixed Spread Accounts, ECN, Regular etc.

Einige Markt-EAs haben einen eingebauten Spread-Filter, andere entwickeln eigene EAs mit dem Bedürfnis, hohe Spread-Phasen zu kennen und ggf. zu filtern.

Daher ist es wichtig, die Spreads bei Ihrem Broker und Konto zu kennen. Andernfalls kann es sein, dass ein EA und seine Einstellungen bei einem Händler funktionieren und bei einem anderen nicht.


Beschreibung:
Dieser einfache EA kann jedem Chart zugewiesen werden, der nicht für den realen Handel verwendet wird.


In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.

Die Min- und Max-Werte werden pro Tag aufgelistet.
Die Tabelle / Min-Max-Werte werden um Mitternacht (Broker- und Terminalzeit) zurückgesetzt.

Sie können in den Einstellungen auf Pips statt Punkte umschalten.

Standardmäßig werden alle Instrumente angezeigt, die Sie in Ihrer Marktbeobachtung (Tastenkürzel ctrl-u) haben.

In den Einstellungen können Sie auch die Sortierung nach dem höchsten Spread einstellen.


Da die Formatierung mit der Standard-Kommentarfunktion ein Problem darstellt, habe ich eine Box erstellt und die Werte eingefügt.
Jede Zeile erhält ein neues OBJ_LABEL.
Hintergrund und Diagramm werden nicht verwendet, so dass Gitter und Hintergrund entfernt werden können.

Im Anhang finden Sie den mq5 Code und (in der zip-Datei) die kompilierte ex5.

Screenshot des EA-Ergebnisses im Chart:

Spread Lister in Aktion


Screenshot der Einstellungen:

Spread Lister - Einstellungen



