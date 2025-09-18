und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Spread lister - current, min, max - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 64
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Spread lister - aktuell, min, max
Einige Markt-EAs haben einen eingebauten Spread-Filter, andere entwickeln eigene EAs mit dem Bedürfnis, hohe Spread-Phasen zu kennen und ggf. zu filtern.
Daher ist es wichtig, die Spreads bei Ihrem Broker und Konto zu kennen. Andernfalls kann es sein, dass ein EA und seine Einstellungen bei einem Händler funktionieren und bei einem anderen nicht.
Beschreibung:
Dieser einfache EA kann jedem Chart zugewiesen werden, der nicht für den realen Handel verwendet wird.
In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.
Standardmäßig werden alle Instrumente angezeigt, die Sie in Ihrer Marktbeobachtung (Tastenkürzel ctrl-u) haben.
In den Einstellungen können Sie auch die Sortierung nach dem höchsten Spread einstellen.
Im Anhang finden Sie den mq5 Code und (in der zip-Datei) die kompilierte ex5.
Screenshot des EA-Ergebnisses im Chart:
Screenshot der Einstellungen:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62784
Der EA identifiziert Handels-Setups, indem er darauf wartet, dass eine benutzerdefinierte Anzahl von Indikatoren (z. B. 2 von 3) gleichzeitig eine Divergenz aufweisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsansatz filtert das Marktrauschen heraus. Hauptmerkmale: Triple Confirmation Engine: Analysiert RSI-, MACD- und Stochastik-Divergenzen. Erweiterte Filter: Optionaler Trend-Filter (MA) und Volumen-Filter für hervorragende Signalqualität. Vollständige Anpassung: Kontrolle aller Indikatoreinstellungen, Divergenzempfindlichkeit und Handelslogik. Professionelles Risikomanagement: Verwenden Sie feste Lots oder prozentuales Geldmanagement mit SL/TP.A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS
Eine leistungsstarke und funktionsreiche JSON-Bibliothek für MQL5, die eine moderne Entwicklungserfahrung ähnlich wie Python/JS bietet
Die Überlagerung mehrerer Stochastiken mit unterschiedlichen Perioden hilft Anfängern im Handel.EMA_RSI_RISK-EA
Expert Advisor für MetaTrader 5, der Exponential Moving Averages (EMA) und Relative Strength Index (RSI) kombiniert, um Handelssignale zu erzeugen. Enthält Risikomanagement-Funktionen und Handelszeitfilter.