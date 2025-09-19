Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf einer Trendfolge- und Momentum-Bestätigungsstrategie, die zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (Fast EMA und Slow EMA) zusammen mit dem Relative Strength Index (RSI) verwendet.

Kaufsignal : Der Fast EMA kreuzt den Slow EMA und der RSI liegt über einem bestimmten Schwellenwert.

Verkaufssignal : Der Fast EMA kreuzt unter dem Slow EMA und der RSI liegt unter einem bestimmten Schwellenwert.

Risiko-Management : Der EA berechnet die Losgröße dynamisch je nach Kontostand und Risikoprozent. Er setzt Stop Loss und Take Profit automatisch.

Handelsfenster: Ein optionaler Zeitfilter erlaubt den Handel nur zu bestimmten Stunden.

Der Code ist vollständig in MQL5 geschrieben und kann an jeden Chart angehängt werden. Benutzer können die Parameter für EMAs, RSI, Risiko, Losgröße, Stop-Loss/Take-Profit-Niveaus und Handelszeiten an ihre eigene Strategie anpassen.

Empfohlenes Symbol und Zeitrahmen:

EURUSD, H1 (funktioniert auch bei anderen Paaren und Zeitrahmen mit Anpassung der Parameter).

Parameter: