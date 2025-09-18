스프레드 리스터 - 현재, 최소, 최대



이러한 EA를 만든 동기:

모든 브로커는 고정 스프레드 계좌, ECN, 일반 등 스프레드에 대해 서로 다른 규칙을 가지고 있습니다.

일부 시장 EA에는 스프레드 필터가 내장되어 있고, 다른 EA는 높은 스프레드 단계를 알고 잠재적으로 필터링 할 필요가있는 자체 EA를 개발하고 있습니다. 따라서 브로커와 계좌의 스프레드를 파악하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 한 EA와 설정이 한 트레이더에게는 효과가 있지만 다른 트레이더에게는 실패할 수 있습니다.





설명:

이 간단한 EA는 실제 거래에 사용되지 않는 모든 차트에 지정할 수 있습니다.



In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.





최소값과 최대값은 일별로 나열됩니다.

테이블/최소값/최대값은 자정(브로커 및 터미널 시간)에 재설정됩니다.





설정에서 포인트 대신 핍으로 전환할 수 있습니다.

기본적으로 마켓 워치에 있는 모든 상품이 표시됩니다(단축키 ctrl-u). 설정에서 가장 높은 스프레드를 기준으로 정렬할 수도 있습니다.





표준 주석 기능으로 서식을 지정하는 것이 문제가 되므로 상자를 만들어 값을 삽입했습니다.

모든 줄에 새로운 OBJ_LABEL이 생깁니다.

배경과 차트는 사용되지 않으므로 그리드와 배경을 제거할 수 있습니다.





mq5 코드와 컴파일된 ex5가 첨부되어 있습니다(압축 파일). 차트에 표시된 EA 결과 스크린샷:







설정 스크린샷:











