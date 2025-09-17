Multi-Divergence EA mit Konfluenz und Filtern

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um eine ausgeklügelte Handelsstrategie zu automatisieren, die auf Marktdivergenzen basiert. Die Kernidee besteht darin, Umkehrpunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem ein Zusammenfluss von Signalen von drei der am häufigsten verwendeten Oszillatoren gefunden wird: dem Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) und dem Stochastic Oscillator.

Wie die Strategie funktioniert

Die Logik des EA basiert auf einem mehrstufigen Bestätigungsprozess, um qualitativ hochwertige Handelssignale zu gewährleisten und Marktstörungen herauszufiltern.

Erkennung von Divergenzen: Der EA scannt ständig die Preisbewegung und die drei Indikatoren, um Divergenzen zu finden. Bullische Divergenz (potenzielles Kaufsignal): Tritt auf , wenn der Kurs ein neues niedrigeres Tief erreicht, ein Indikator dies jedoch nicht tut und stattdessen ein höheres Tief erreicht. Dies deutet darauf hin, dass das bärische Momentum nachlässt und eine zinsbullische Trendwende bevorstehen könnte.

Baisse-Divergenz (potenzielles Verkaufssignal): Tritt auf , wenn der Kurs ein neues höheres Hoch erreicht, ein Indikator jedoch ein niedrigeres Hoch anzeigt. Dies deutet darauf hin, dass das zinsbullische Momentum nachlässt, und signalisiert eine mögliche bärische Trendwende. Die Kraft des Zusammenflusses: Die einzigartige Stärke des EA ist, dass er sich nicht auf einen einzigen Indikator verlässt. Stattdessen wartet er auf eine benutzerdefinierte Anzahl von Indikatoren (MinConfirmations), die gleichzeitig eine Divergenz anzeigen. Zum Beispiel wird ein Handel nur dann ausgelöst, wenn mindestens 2 der 3 Indikatoren dieselbe Divergenz bestätigen, was die Zuverlässigkeit des Signals deutlich erhöht. Erweiterte Signalfilterung (optional): Um die Genauigkeit weiter zu verbessern, können zwei zusätzliche Filter aktiviert werden: Trendfilter: Verwendet einen 50-Perioden-EMA, um den allgemeinen Markttrend zu bestimmen. Wenn er aktiviert ist, geht der EA nur dann in Kaufgeschäfte, wenn der Kurs über dem EMA liegt, und in Verkaufsgeschäfte, wenn der Kurs darunter liegt. Auf diese Weise wird vermieden, dass gegen das vorherrschende Marktmomentum gehandelt wird.

Volumenfilter: Ein Handelssignal wird nur dann als gültig angesehen, wenn das Volumen des Signalbalkens deutlich höher ist als das durchschnittliche Volumen der vorangegangenen Balken. Dies bestätigt, dass ein starkes Marktinteresse und eine starke Überzeugung hinter der potenziellen Umkehrung stehen.

Erläuterung der Eingabeparameter

Alle externen Variablen sind vollständig anpassbar, damit Sie die Strategie an Ihre Präferenzen anpassen können.

=== Risikomanagement ===

LosGröße: Legt das feste Handelsvolumen fest, wennUseMoneyManagementfalsch ist .

StopLoss: Der StopLoss in Punkten.

TakeProfit: Der TakeProfit in Punkten.

MaxSpread: Der maximal zulässige Spread in Punkten für die Eröffnung einer neuen Position.

GeldManagement verwenden: Wenntrue, berechnet der EA automatisch die Lotgröße auf Basis vonRiskPercent.

RisikoProzentsatz: Der Prozentsatz Ihres Kontos, den Sie pro Handel riskieren.

=== Divergenz-Einstellungen ===

RSI_Periode,MACD_Fast,MACD_Slow,MACD_Signal,Stoch_K,Stoch_D,Stoch_Slowing: Dies sind die Standard-Eingabeparameter für die Indikatoren RSI, MACD und Stochastic.

=== Divergenz-Erkennung ===

BarsToCheck: Die Anzahl der letzten Bars, die der EA nach Divergenzmustern durchsucht.

MinBarsAbstand: Die Mindestanzahl von Bars auf jeder Seite eines Peaks/Trogs, um ihn zu validieren. Dies hilft, kleinere Kursschwankungen zu ignorieren.

MinDivergenceStrength: Ein Filter für die erforderliche Mindeststärke des Divergenzsignals (0-1).

MinBestätigungen: Ein wichtiger Parameter. Legt die Mindestanzahl der Indikatoren (von 1 bis 3) fest, die eine Divergenz anzeigen müssen, damit ein Handel eröffnet werden kann.

VolumenFilter verwenden: Setzen Sie diesen Parameter auftrue, um den Volumenbestätigungsfilter zu aktivieren.

Trend-Filter verwenden: Setzen Sie diese Option auftrue, um den EMA-basierten Trendfilter zu aktivieren.

=== Handelseinstellungen ===

AllowBuy / AllowSell: Aktivieren oder deaktivieren Sie Long- oder Short-Trades.

MaxTrades: Die maximale Anzahl der erlaubten gleichzeitigen Trades.

MagischeNummer: Eine eindeutige Kennung für die Trades des EA, um Interferenzen mit anderen Robotern zu vermeiden.

Empfohlene Verwendung