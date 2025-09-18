Спред-листер - текущий, минимальный, максимальный



Мотивация для создания такого советника:

У всех брокеров разные правила по спредам - в том числе на счетах с фиксированным спредом, ECN, обычных и т.д.

Некоторые рыночные советники имеют встроенный фильтр спредов, другие разрабатывают собственные советники, которым необходимо знать и потенциально фильтровать фазы высоких спредов. Поэтому важно знать спреды вашего брокера и счета. В противном случае один советник и настройки могут сработать у одного трейдера, а у другого не сработать.





Описание:

Этот простой советник может быть назначен на любой график , который не используется для реальной торговли.



In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.





Минимальные и максимальные значения указаны на день.

Таблица / минимальные и максимальные значения будут сброшены в полночь (по времени брокера и терминала).





В настройках вы можете переключиться на пункты вместо пунктов.

По умолчанию отображаются все инструменты, которые находятся в вашем Market watch (сочетание клавиш ctrl-u). В настройках также можно выбрать сортировку по наибольшему спреду.





Поскольку форматирование с помощью стандартной функции комментариев является проблемой, я создал поле и вставил в него значения.

Каждая строка получает новый OBJ_LABEL.

Фон и график не используются, поэтому сетку и фон можно убрать.





Прилагаю код mq5 плюс (в zip) скомпилированный ex5. Скриншот результата работы советника на графике:







Скриншот настроек:











