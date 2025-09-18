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Spread lister - current, min, max - эксперт для MetaTrader 5
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Спред-листер - текущий, минимальный, максимальный
Некоторые рыночные советники имеют встроенный фильтр спредов, другие разрабатывают собственные советники, которым необходимо знать и потенциально фильтровать фазы высоких спредов.
Поэтому важно знать спреды вашего брокера и счета. В противном случае один советник и настройки могут сработать у одного трейдера, а у другого не сработать.
Описание:
Этот простой советник может быть назначен на любой график, который не используется для реальной торговли.
In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.
По умолчанию отображаются все инструменты, которые находятся в вашем Market watch (сочетание клавиш ctrl-u).
В настройках также можно выбрать сортировку по наибольшему спреду.
Прилагаю код mq5 плюс (в zip) скомпилированный ex5.
Скриншот результата работы советника на графике:
Скриншот настроек:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62784
Советник определяет торговые установки, дожидаясь, пока определенное пользователем количество индикаторов (например, 2 из 3) одновременно покажут дивергенцию. Такой многоуровневый подход к подтверждению отфильтровывает рыночный шум. Ключевые особенности: Тройной механизм подтверждения: Анализирует дивергенцию RSI, MACD и Stochastic. Дополнительные фильтры: Дополнительные фильтры Trend Filter (MA) и Volume Filter для повышения качества сигналов. Полная настройка: Контролируйте все настройки индикаторов, чувствительность к дивергенции и логику торговли. Профессиональный риск-менеджмент: Используйте фиксированные лоты или процентное управление капиталом с помощью SL/TP.A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS
Мощная и многофункциональная библиотека JSON для MQL5, созданная для современной разработки на основе Python/JS.
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