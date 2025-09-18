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Советники

Spread lister - current, min, max - эксперт для MetaTrader 5

Lars Rompe
Lars Rompe

Lars Rompe

Привет всем!
2 кода 2 темы 224 комментария
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Спред-листер - текущий, минимальный, максимальный

Мотивация для создания такого советника:
У всех брокеров разные правила по спредам - в том числе на счетах с фиксированным спредом, ECN, обычных и т.д.

Некоторые рыночные советники имеют встроенный фильтр спредов, другие разрабатывают собственные советники, которым необходимо знать и потенциально фильтровать фазы высоких спредов.

Поэтому важно знать спреды вашего брокера и счета. В противном случае один советник и настройки могут сработать у одного трейдера, а у другого не сработать.


Описание:
Этот простой советник может быть назначен на любой график, который не используется для реальной торговли.


In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.

Минимальные и максимальные значения указаны на день.
Таблица / минимальные и максимальные значения будут сброшены в полночь (по времени брокера и терминала).

В настройках вы можете переключиться на пункты вместо пунктов.

По умолчанию отображаются все инструменты, которые находятся в вашем Market watch (сочетание клавиш ctrl-u).

В настройках также можно выбрать сортировку по наибольшему спреду.


Поскольку форматирование с помощью стандартной функции комментариев является проблемой, я создал поле и вставил в него значения.
Каждая строка получает новый OBJ_LABEL.
Фон и график не используются, поэтому сетку и фон можно убрать.

Прилагаю код mq5 плюс (в zip) скомпилированный ex5.

Скриншот результата работы советника на графике:

Спред-листер в действии


Скриншот настроек:

Спред-листер - настройки



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62784

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