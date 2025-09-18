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Spread lister - current, min, max - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
价差列表 - 当前、最小、最大
创建这样一个 EA 的动机：
所有经纪商对点差都有不同的规定 - 包括固定点差账户、ECN、常规等。
一些市场 EA 确实有内置的点差过滤器，而另一些市场 EA 正在开发自己的 EA，需要了解并可能过滤高点差阶段。
因此，了解您的经纪商和账户的点差非常重要。否则，一个 EA 和设置可能对一个交易者有效，而对另一个交易者则会失败。
说明：
这个简单的 EA 可以分配给 任何 不用于真实交易 的 图表。
In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.
每天列出最小值和最大值。
表格/最小最大值将在午夜（经纪人和终端时间）重置。
您可以在设置中切换到点数而不是点数。
默认情况下会显示市场观察（快捷键 ctrl-u）中的所有工具。
您也可以在设置中决定按最高点差排序。
由于使用标准注释功能进行格式化是个问题，我创建了一个方框并插入了数值。
每一行都有一个新的 OBJ_LABEL。
没有使用背景和图表，因此可以删除网格和背景。
请查看附件中的 mq5 代码以及（压缩包中的）编译后的 ex5。
EA 在图表上的结果截图：
设置截图：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62784
Multi_Divergence_EA
该 EA 通过等待用户定义数量的指标（如 3 个指标中的 2 个）同时出现背离来确定交易设置。这种多层确认方法可过滤市场噪音。 主要功能：三重确认引擎：高级过滤器：可选趋势过滤器（MA）和成交量过滤器，提供卓越的信号质量。 完全自定义：专业风险管理：使用固定手数或基于百分比的资金管理，并带有止损/止赢功能。A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS
适用于 MQL5 的强大且功能丰富的 JSON 库，旨在带来类似于 Python/JS 的现代开发体验
随机线程
将多个不同周期的随机指标叠加在一起，会对初学者有所帮助。EMA_RSI_RISK-EA
适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，结合指数移动平均线 (EMA) 和相对强弱指数 (RSI) 生成交易信号。包括风险管理功能和交易时间过滤器。