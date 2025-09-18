价差列表 - 当前、最小、最大



创建这样一个 EA 的动机：

所有经纪商对点差都有不同的规定 - 包括固定点差账户、ECN、常规等。

一些市场 EA 确实有内置的点差过滤器，而另一些市场 EA 正在开发自己的 EA，需要了解并可能过滤高点差阶段。 因此，了解您的经纪商和账户的点差非常重要。否则，一个 EA 和设置可能对一个交易者有效，而对另一个交易者则会失败。





说明：

这个简单的 EA 可以分配给 任何 不用于真实交易 的 图表 。



In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.





每天列出最小值和最大值。

表格/最小最大值将在午夜（经纪人和终端时间）重置。





您可以在设置中切换到点数而不是点数。

默认情况下会显示市场观察（快捷键 ctrl-u）中的所有工具。 您也可以在设置中决定按最高点差排序。





由于使用标准注释功能进行格式化是个问题，我创建了一个方框并插入了数值。

每一行都有一个新的 OBJ_LABEL。

没有使用背景和图表，因此可以删除网格和背景。





请查看附件中的 mq5 代码以及（压缩包中的）编译后的 ex5。 EA 在图表上的结果截图：







设置截图：











