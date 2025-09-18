und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stochastische_Threads - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Yordan Lechev
- Ansichten:
- 103
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/62740
EA Spread Lister zeigt die aktuellen, minimalen und maximalen Werte für alle Symbole/Instrumente an.Multi_Divergence_EA
Der EA identifiziert Handels-Setups, indem er darauf wartet, dass eine benutzerdefinierte Anzahl von Indikatoren (z. B. 2 von 3) gleichzeitig eine Divergenz aufweisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsansatz filtert das Marktrauschen heraus. Hauptmerkmale: Triple Confirmation Engine: Analysiert RSI-, MACD- und Stochastik-Divergenzen. Erweiterte Filter: Optionaler Trend-Filter (MA) und Volumen-Filter für hervorragende Signalqualität. Vollständige Anpassung: Kontrolle aller Indikatoreinstellungen, Divergenzempfindlichkeit und Handelslogik. Professionelles Risikomanagement: Verwenden Sie feste Lots oder prozentuales Geldmanagement mit SL/TP.
Expert Advisor für MetaTrader 5, der Exponential Moving Averages (EMA) und Relative Strength Index (RSI) kombiniert, um Handelssignale zu erzeugen. Enthält Risikomanagement-Funktionen und Handelszeitfilter.Cincin EA
Der Cincin EA (v2.24) ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das konservative, zufällige Trades auf ein bestimmtes Symbol (z.B. EURUSD) ausführt, mit Funktionen wie Basket Management, Hedging und Positionskontrolle.