Indikatoren

Stochastische_Threads - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Yordan Lechev
Ansichten:
103
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Die Überlagerung mehrerer Stochastiken mit unterschiedlichen Perioden hilft Anfängern im Handel.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/62740

