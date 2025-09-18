Unisciti alla nostra fan page
Spread lister - current, min, max - sistema esperto per MetaTrader 5
Spread lister - corrente, minimo, massimo
Alcuni EA di mercato hanno un filtro spread incorporato, altri stanno sviluppando EA propri con la necessità di conoscere e potenzialmente filtrare le fasi di spread elevato.
È quindi importante conoscere gli spread del proprio broker e del proprio conto. In caso contrario, un EA e le sue impostazioni potrebbero funzionare per un trader mentre un altro potrebbe fallire.
Descrizione:
Questo semplice EA può essere assegnato a qualsiasi grafico non utilizzato per il trading reale.
In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.
Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti gli strumenti presenti nel Market watch (scorciatoia ctrl-u).
Nelle impostazioni si può decidere di ordinare in base allo spread più alto.
In allegato trovate il codice mq5 e (nello zip) l'ex5 compilato.
Screenshot del risultato dell'EA sul grafico:
Screenshot delle impostazioni:
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62784
