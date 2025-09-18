CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Spread lister - current, min, max - sistema esperto per MetaTrader 5

Lars Rompe
Visualizzazioni:
29
Valutazioni:
(2)
Pubblicato:
Spread lister - corrente, minimo, massimo

Motivazione per creare un EA di questo tipo:
Tutti i broker hanno regole diverse sugli spread - inclusi i conti a spread fisso, ECN, regolari ecc.

Alcuni EA di mercato hanno un filtro spread incorporato, altri stanno sviluppando EA propri con la necessità di conoscere e potenzialmente filtrare le fasi di spread elevato.

È quindi importante conoscere gli spread del proprio broker e del proprio conto. In caso contrario, un EA e le sue impostazioni potrebbero funzionare per un trader mentre un altro potrebbe fallire.


Descrizione:
Questo semplice EA può essere assegnato a qualsiasi grafico non utilizzato per il trading reale.


In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.

I valori minimi e massimi sono elencati per giorno.
I valori minimi e massimi saranno azzerati a mezzanotte (ora del broker e del terminale).

Nelle impostazioni si può decidere di passare ai pips invece che ai punti.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti gli strumenti presenti nel Market watch (scorciatoia ctrl-u).

Nelle impostazioni si può decidere di ordinare in base allo spread più alto.


Poiché la formattazione con la funzione di commento standard è un problema, ho creato una casella e ho inserito i valori.
Ogni riga riceve una nuova OBJ_LABEL.
Lo sfondo e il grafico non vengono utilizzati, quindi la griglia e lo sfondo possono essere rimossi.

In allegato trovate il codice mq5 e (nello zip) l'ex5 compilato.

Screenshot del risultato dell'EA sul grafico:

Spread lister in azione


Screenshot delle impostazioni:

Liste di diffusione - impostazioni



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62784

