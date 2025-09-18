Spread lister - corrente, minimo, massimo



Motivazione per creare un EA di questo tipo:

Tutti i broker hanno regole diverse sugli spread - inclusi i conti a spread fisso, ECN, regolari ecc.

Alcuni EA di mercato hanno un filtro spread incorporato, altri stanno sviluppando EA propri con la necessità di conoscere e potenzialmente filtrare le fasi di spread elevato. È quindi importante conoscere gli spread del proprio broker e del proprio conto. In caso contrario, un EA e le sue impostazioni potrebbero funzionare per un trader mentre un altro potrebbe fallire.





Descrizione:

Questo semplice EA può essere assegnato a qualsiasi grafico non utilizzato per il trading reale.



In case you have performance issues, you might increase the default from 1 second to e.g. every 15 sec.





I valori minimi e massimi sono elencati per giorno.

I valori minimi e massimi saranno azzerati a mezzanotte (ora del broker e del terminale).





Nelle impostazioni si può decidere di passare ai pips invece che ai punti.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti gli strumenti presenti nel Market watch (scorciatoia ctrl-u). Nelle impostazioni si può decidere di ordinare in base allo spread più alto.





Poiché la formattazione con la funzione di commento standard è un problema, ho creato una casella e ho inserito i valori.

Ogni riga riceve una nuova OBJ_LABEL.

Lo sfondo e il grafico non vengono utilizzati, quindi la griglia e lo sfondo possono essere rimossi.





In allegato trovate il codice mq5 e (nello zip) l'ex5 compilato. Screenshot del risultato dell'EA sul grafico:







Screenshot delle impostazioni:











