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指标

之字形校准工具 - MetaTrader 5脚本

Salah Hachani
Salah Hachani

Salah Hachani

6 代码
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用途

这不仅仅是一个普通的 ZigZag。
它被设计为一个精确的视觉参考工具 ，用于 帮助平衡分析 其他 指标，无论是在主图表上还是在子窗口中。

只与确认的 ZigZag 值一起 工作，确保显示的点完全可靠。
每一个检测到的移动都有丰富的关键信息：

  • ZigZag 所 定义的 周期

  • 顶部或底部确切价格

  • 方向移动

  • 覆盖的 点数

所有这些都以清晰的方式显示，并可 通过 设置中的简单复选框完全禁用

主要功能

  1. 自定义之字形

    • 可调节颜色、粗细和样式

    • 打开/关闭之字形显示选项

  2. 可视标记

    • 顶部和底部的彩色垂直线

    • 高点和低点的不同颜色

    • 与相应的柱形完美对齐

  3. 动态标签

    • 价格显示 + 方向符号（三角形 ▲ 或 ▼）

    • 两个 "之 "字形点之间的点数

    • 字体大小和颜色可调

    • 智能定位，避免与价格蜡烛图重叠

  4. 全面控制

    • 布尔参数，可独立切换 ZigZag 和标签

    • 可限制分析条数，以提高性能

    • 卸载时自动删除所有指标对象


由MetaQuotes Ltd译自法语
原代码： https://www.mql5.com/fr/code/62603

Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 Code To Check And Delete Chart Objects For MT5

- 该脚本会扫描当前图表，查找任何可用的图表对象 - 对其进行计数和相应删除 - 并分别记录图表上对象的名称。

PTB PTB

指标说明：PTB.mq5 概述：MetaTrader 5 的 PTB.mq5 指标可计算短期和长期的最高价和最低价，以及基于这些极值的斐波纳契回撤水平。 特点： 短期最高价和最低价：在用户定义的较短时间内识别即时支撑位和阻力位。 长期最高价和最低价：分析较长时期内更广泛的市场趋势。 斐波纳契水平：绘制关键回撤水平（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%），作为潜在的反转点：绘制关键回撤位（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%），以确定潜在的反转点。 输入参数： shortLength：用于短期计算的蜡烛图数量：用于长期计算的蜡烛数量。 可视化表示：每条线都有不同的颜色和宽度，以区分高/低点和斐波那契水平。 使用方法：帮助交易者根据历史价格水平确定进入/退出点并监控市场趋势。

ChartObjectsCopyPaste ChartObjectsCopyPaste

通过 Windows 剪贴板将选定的图形对象作为文本在图表之间复制和粘贴。在源图表上使用 Ctrl+Q，然后在目标图表上使用 Ctrl+J。

Risk translation of percentage risk Risk translation of percentage risk

根据账户余额将风险百分比转换为货币数字