用途

这不仅仅是一个普通的 ZigZag。

它被设计为一个精确的视觉参考工具 ，用于 帮助平衡 或 分析 其他 指标，无论是在主图表上还是在子窗口中。

它只与确认的 ZigZag 值一起 工作，确保显示的点完全可靠。

每一个检测到的移动都有丰富的关键信息：

ZigZag 所 定义的 周期

顶部或底部 的 确切价格

方向 和 移动

覆盖的 点数

所有这些都以清晰的方式显示，并可 通过 设置中的简单复选框完全禁用。

主要功能

自定义之字形 可调节颜色、粗细和样式

打开/关闭之字形显示选项 可视标记 顶部和底部的彩色垂直线

高点和低点的不同颜色

与相应的柱形完美对齐 动态标签 价格显示 + 方向符号（三角形 ▲ 或 ▼）

两个 "之 "字形点之间的点数

字体大小和颜色可调

智能定位，避免与价格蜡烛图重叠 全面控制 布尔参数，可独立切换 ZigZag 和标签

可限制分析条数，以提高性能

卸载时自动删除所有指标对象



