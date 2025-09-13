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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЗИГЗАГА - индикатор для MetaTrader 5
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Назначение
Это не просто обычный ЗигЗаг.
Он был разработан какточный визуальный справочный инструмент, помогающийсбалансировать или проанализировать другие индикаторы, как на основном графике, так и в подокнах.
Он работаеттолько с подтвержденными значениями ZigZag, обеспечивая полную достоверность отображаемых точек.
Каждое обнаруженное движение обогащается ключевой информацией:
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периоды, определенные ZigZag
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Точная цена верхней или нижней точки
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Направление и движение
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Количество пройденных пунктов.
Все это отображается в наглядной форме и может бытьполностью отключено с помощью простых флажков в настройках.
Основные возможности
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Пользовательский зигзаг
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Настраиваемый цвет, толщина и стиль
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Возможность включить/выключить отображение зигзага
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Визуальные маркеры
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Цветные вертикальные линии для каждого верха и низа
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Различные цвета для максимумов и минимумов
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Идеальное выравнивание с соответствующими барами
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Динамические метки
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Отображение цены + символ направления (треугольник ▲ или ▼)
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Количество пунктов между двумя точками ZigZag
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Настраиваемый размер и цвет шрифта
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Умное позиционирование, чтобы избежать перекрытия с ценовыми свечами
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Полный контроль
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Булевы параметры для независимого переключения ЗигЗага и меток
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Возможность ограничить количество анализируемых баров для повышения производительности
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Автоматическое удаление всех объектов индикатора при деинсталляции
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Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/62603
Сервис для MetaTrader 5, создающий синтетический пользовательский символ "USDX.synthetic", отражающий индекс доллара США (US Dollar Index, DXY) в реальном времени.Code To Check And Delete Chart Objects For MT5
Скрипт сканирует текущий график в поисках любых доступных объектов графика, Считает и удаляет их соответственно, И записывает в лог имена объектов на графике соответственно.
Копирование и вставка выбранных графических объектов между графиками через буфер обмена Windows в виде текста. Используйте Ctrl+Q на исходном графике, затем Ctrl+J на целевом графике.Risk translation of percentage risk
Переведите процентное соотношение рисков в денежное выражение на основе баланса счета