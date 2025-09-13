Назначение

Это не просто обычный ЗигЗаг.

Он был разработан какточный визуальный справочный инструмент, помогающийсбалансировать или проанализировать другие индикаторы, как на основном графике, так и в подокнах.

Он работаеттолько с подтвержденными значениями ZigZag, обеспечивая полную достоверность отображаемых точек.

Каждое обнаруженное движение обогащается ключевой информацией:

периоды , определенные ZigZag

Точная цена верхней или нижней точки

Направление и движение

Количество пройденных пунктов.

Все это отображается в наглядной форме и может бытьполностью отключено с помощью простых флажков в настройках.

Основные возможности

Пользовательский зигзаг Настраиваемый цвет, толщина и стиль

Возможность включить/выключить отображение зигзага Визуальные маркеры Цветные вертикальные линии для каждого верха и низа

Различные цвета для максимумов и минимумов

Идеальное выравнивание с соответствующими барами Динамические метки Отображение цены + символ направления (треугольник ▲ или ▼)

Количество пунктов между двумя точками ZigZag

Настраиваемый размер и цвет шрифта

Умное позиционирование, чтобы избежать перекрытия с ценовыми свечами Полный контроль Булевы параметры для независимого переключения ЗигЗага и меток

Возможность ограничить количество анализируемых баров для повышения производительности

Автоматическое удаление всех объектов индикатора при деинсталляции



