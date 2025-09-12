und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 - Skript für den MetaTrader 5
Überprüfen und Löschen von Chart-Objekten für MT5
Skript zum Prüfen und Löschen von Chart-Objekten
- Durchsucht den aktuellen Chart nach allen verfügbaren Chart-Objekten,
- Zählt und löscht sie entsprechend
- -Und protokolliert die Namen der Objekte auf dem Chart entsprechend.
