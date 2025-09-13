Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
STRUMENTI DI CALIBRAZIONE A ZIG-ZAG - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 73
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Scopo
Non si tratta di un normale ZigZag.
È stato progettato come unpreciso strumento di riferimento visivo per aiutare abilanciare o analizzare altri indicatori, sia sul grafico principale che nelle sottofinestre.
Funzionasolo con valori ZigZag confermati, garantendo la piena affidabilità dei punti visualizzati.
Ogni movimento rilevato è arricchito da informazioni chiave:
-
Iperiodi definiti dallo ZigZag
-
Ilprezzo esatto del top o del bottom
-
Ladirezione e il movimento
-
Ilnumero di pip coperti
Tutto questo viene visualizzato in modo chiaro e può esserecompletamente disattivato tramite semplici caselle di controllo nelle impostazioni.
Caratteristiche principali
-
ZigZag personalizzato
-
Colore, spessore e stile regolabili
-
Possibilità di attivare/disattivare la visualizzazione dello ZigZag
-
-
Marcatori visivi
-
Linee verticali colorate per ogni parte superiore e inferiore
-
Colori distinti per i massimi e i minimi
-
Allineamento perfetto con le barre corrispondenti
-
-
Etichette dinamiche
-
Visualizzazione del prezzo + simbolo di direzione (triangolo ▲ o ▼)
-
Numero di pip tra due punti ZigZag
-
Dimensione e colore dei caratteri regolabili
-
Posizionamento intelligente per evitare la sovrapposizione con le candele di prezzo
-
-
Controllo completo
-
Parametri booleani per attivare ZigZag ed etichette in modo indipendente
-
Opzione per limitare il numero di barre analizzate per migliorare le prestazioni
-
Rimozione automatica di tutti gli oggetti dell'indicatore al momento della disinstallazione
-
Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/62603
Indicatore di covarianza, correlazione e coefficiente Beta di due simboli.Oscillatore stocastico CG
Lo Stochastic CG Oscillator è un oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore CG Oscillator.
Copia e incolla gli oggetti grafici selezionati tra i grafici tramite gli appunti di Windows come testo. Utilizzare Ctrl+Q su un grafico di origine, quindi Ctrl+J su un grafico di destinazione.X2MA NRTR
Un ibrido tra una media mobile universale e un indicatore NRTR. In questo indicatore i valori della media mobile vengono corretti utilizzando l'algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).