Indicatori

STRUMENTI DI CALIBRAZIONE A ZIG-ZAG - indicatore per MetaTrader 5

Scopo

Non si tratta di un normale ZigZag.
È stato progettato come unpreciso strumento di riferimento visivo per aiutare abilanciare o analizzare altri indicatori, sia sul grafico principale che nelle sottofinestre.

Funzionasolo con valori ZigZag confermati, garantendo la piena affidabilità dei punti visualizzati.
Ogni movimento rilevato è arricchito da informazioni chiave:

  • Iperiodi definiti dallo ZigZag

  • Ilprezzo esatto del top o del bottom

  • Ladirezione e il movimento

  • Ilnumero di pip coperti

Tutto questo viene visualizzato in modo chiaro e può esserecompletamente disattivato tramite semplici caselle di controllo nelle impostazioni.

Caratteristiche principali

  1. ZigZag personalizzato

    • Colore, spessore e stile regolabili

    • Possibilità di attivare/disattivare la visualizzazione dello ZigZag

  2. Marcatori visivi

    • Linee verticali colorate per ogni parte superiore e inferiore

    • Colori distinti per i massimi e i minimi

    • Allineamento perfetto con le barre corrispondenti

  3. Etichette dinamiche

    • Visualizzazione del prezzo + simbolo di direzione (triangolo ▲ o ▼)

    • Numero di pip tra due punti ZigZag

    • Dimensione e colore dei caratteri regolabili

    • Posizionamento intelligente per evitare la sovrapposizione con le candele di prezzo

  4. Controllo completo

    • Parametri booleani per attivare ZigZag ed etichette in modo indipendente

    • Opzione per limitare il numero di barre analizzate per migliorare le prestazioni

    • Rimozione automatica di tutti gli oggetti dell'indicatore al momento della disinstallazione


Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/62603

