与时间相关的功能，可从历史报价中经验性地检测服务器时区和夏令时模式 (DST)

Perfect Seconds（完美秒数）图表指标允许您将实时数据的分钟蜡烛图转换成秒数。1. 可选择任意秒数，以准确的时间收盘。2. 这是基于实时 OHLC 汇率的数据，即使没有 ticks 也能正常工作。无需外部 DLL，可在 VPS 上顺利运行 4.代码快速优化 5.支持加密货币对，如 BInance、Kucoin 和所有其他交易所的期货实时图表，可轻松转换为秒数。6. 支持所有类型的符号，如黄金和外汇货币对。删除符号和汇率的选项。

该工具将根据止损距离和风险百分比计算可接受的手数