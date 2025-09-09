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Custom crosshair cursor with synchronization - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
它可选择将服务器时间转换为本地时间，并显示为工具提示。
在图表上移动鼠标时按 [Ctrl] 或 [Shift] 键，可调整自定义十字光标的位置。
按 [Esc] 键可隐藏/显示自定义十字光标。
最新更新 (2024-11-20)
在指标启动/重启时保持自定义十字光标的隐藏/显示状态。
指示器参数：
- 显示当地时间
将当地时间显示为工具提示
- 光标颜色
十字光标的颜色
- 光标名称
相同的光标名称将使用终端全局变量同步。
请慢用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52538
TimeServerDaylightSavings
与时间相关的功能，可从历史报价中经验性地检测服务器时区和夏令时模式 (DST)Simplest Logger class for MetaTrader 5
MetaTrader 5 中最简单的日志类，支持级别、信息格式、包含和排除子串过滤器。
Perfect Seconds Chart
Perfect Seconds（完美秒数）图表指标允许您将实时数据的分钟蜡烛图转换成秒数。1. 可选择任意秒数，以准确的时间收盘。2. 这是基于实时 OHLC 汇率的数据，即使没有 ticks 也能正常工作。无需外部 DLL，可在 VPS 上顺利运行 4.代码快速优化 5.支持加密货币对，如 BInance、Kucoin 和所有其他交易所的期货实时图表，可轻松转换为秒数。6. 支持所有类型的符号，如黄金和外汇货币对。删除符号和汇率的选项。Trade Volume Calculation Tool
该工具将根据止损距离和风险百分比计算可接受的手数