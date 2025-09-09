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Custom crosshair cursor with synchronization - MetaTrader 5脚本

Soewono Effendi
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它可选择将服务器时间转换为本地时间，并显示为工具提示。

在图表上移动鼠标时按 [Ctrl] 或 [Shift] 键，可调整自定义十字光标的位置。

按 [Esc] 键可隐藏/显示自定义十字光标。

最新更新 (2024-11-20)

在指标启动/重启时保持自定义十字光标的隐藏/显示状态。


指示器参数：

  • 显示当地时间
    将当地时间显示为工具提示
  • 光标颜色
    十字光标的颜色
  • 光标名称
    相同的光标名称将使用终端全局变量同步。

请慢用。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52538

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