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Индикаторы

Custom crosshair cursor with synchronization - индикатор для MetaTrader 5

Soewono Effendi
Soewono Effendi

Soewono Effendi

4.5 (23)
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@GMT+7
2 статьи 4 кода 49 тем 634 комментария
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Полезно для графиков с несколькими таймфреймами, чтобы найти интересующую свечу.
Конвертирует время сервера в местное время, отображаемое в виде всплывающей подсказки.

Нажмите клавишу [Ctrl] или [Shift] при перемещении мыши по графику, чтобы изменить положение пользовательского курсора перекрестия.

Нажмите [Esc], чтобы скрыть/показать пользовательский курсор перекрестия.

Последнее обновление (2024-11-20)

Сохранение скрытого/показанного состояния пользовательского курсора перекрестия при запуске/перезапуске индикатора.


Параметры индикатора:

  • Показывать местное время
    отображать местное время в виде всплывающей подсказки.
  • Цвет курсора
    цвет курсора перекрестия
  • Имя курсора
    имя курсора будет синхронизировано с помощью глобальной переменной терминала.

Наслаждайтесь.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52538

TimeServerDaylightSavings TimeServerDaylightSavings

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MT5 to Telegram - Professional Trading Notifications Library MT5 to Telegram - Professional Trading Notifications Library

Complete Telegram integration for MT5. Send trading signals, screenshots, reports & alerts to Telegram channels. Includes queue system, multi-channel support & risk management.