Полезно для графиков с несколькими таймфреймами, чтобы найти интересующую свечу.

Конвертирует время сервера в местное время, отображаемое в виде всплывающей подсказки.

Нажмите клавишу [Ctrl] или [Shift] при перемещении мыши по графику, чтобы изменить положение пользовательского курсора перекрестия.

Нажмите [Esc], чтобы скрыть/показать пользовательский курсор перекрестия.

Последнее обновление (2024-11-20)

Сохранение скрытого/показанного состояния пользовательского курсора перекрестия при запуске/перезапуске индикатора.





Параметры индикатора:

Показывать местное время

отображать местное время в виде всплывающей подсказки.

отображать местное время в виде всплывающей подсказки. Цвет курсора

цвет курсора перекрестия

цвет курсора перекрестия Имя курсора

имя курсора будет синхронизировано с помощью глобальной переменной терминала.

Наслаждайтесь.