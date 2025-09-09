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Custom crosshair cursor with synchronization - индикатор для MetaTrader 5
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Полезно для графиков с несколькими таймфреймами, чтобы найти интересующую свечу.
Конвертирует время сервера в местное время, отображаемое в виде всплывающей подсказки.
Нажмите клавишу [Ctrl] или [Shift] при перемещении мыши по графику, чтобы изменить положение пользовательского курсора перекрестия.
Нажмите [Esc], чтобы скрыть/показать пользовательский курсор перекрестия.
Последнее обновление (2024-11-20)
Сохранение скрытого/показанного состояния пользовательского курсора перекрестия при запуске/перезапуске индикатора.
Параметры индикатора:
- Показывать местное время
отображать местное время в виде всплывающей подсказки.
- Цвет курсора
цвет курсора перекрестия
- Имя курсора
имя курсора будет синхронизировано с помощью глобальной переменной терминала.
Наслаждайтесь.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52538
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