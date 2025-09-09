CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Custom crosshair cursor with synchronization - indicatore per MetaTrader 5

Soewono Effendi | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
62
Valutazioni:
(13)
Pubblicato:
xhair.mq5 (10.72 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Utile per i grafici multi timeframe per individuare la candela di interesse.
Converte l'ora del server in ora locale, visualizzata come tooltip.

Premere i tasti [Ctrl] o [Shift] mentre si sposta il mouse su un grafico per riposizionare il cursore a croce personalizzato.

Premere [Esc] per nascondere/mostrare il cursore a croce personalizzato.

Ultimo aggiornamento (2024-11-20)

Mantiene lo stato di nascosto/mostrato del cursore a croce personalizzato all'avvio/riavvio dell'indicatore.


Parametri dell'indicatore:

  • Mostra ora locale
    visualizza l'ora locale come suggerimento.
  • Colore del cursore
    colore del cursore a croce
  • Nome del cursore
    lo stesso nome del cursore sarà sincronizzato usando la variabile globale del terminale.

Buon divertimento.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52538

Indicatore della trasformata di Fisher Indicatore della trasformata di Fisher

L'indicatore Fisher, calcolando i livelli minimi e massimi di prezzo nella storia precedente, determina la forza e la direzione della tendenza, prevedendone il cambiamento.

VininI WPR FO VininI WPR FO

L'intervallo percentuale di Larry Williams è stato smussato utilizzando la Trasformata di Fisher inversa.

Perfect Seconds Chart Perfect Seconds Chart

L'indicatore grafico Perfect Seconds consente di convertire le candele di un minuto dei dati live in secondi. 1. Scegliere un numero qualsiasi di secondi per chiudere una barra con un orario preciso. Scegliete un numero qualsiasi di secondi per chiudere una barra con l'ora esatta. 2. Questo è un indicatore basato sui tassi OHLC in tempo reale, che funziona anche se i tick non sono disponibili. Si tratta di dati basati su tassi OHLC in tempo reale, che funzionano anche se i tick non sono disponibili. 3. Non richiede DLL esterne, funziona senza problemi su VPS. Non richiede DLL esterne, funziona senza problemi su VPS 4. Codice veloce e ottimizzato Codice veloce e ottimizzato 5. Supporta coppie di criptovalute come BInance, Kucoin e tutte le altre borse in cui i grafici in tempo reale dei futures possono essere convertiti facilmente in secondi. 6. Supporta tutti i tipi di simboli come l'oro e il dollaro. Supporta tutti i tipi di simboli come l'oro e le coppie Forex. Opzioni per eliminare simboli e tassi.

MT5 to Telegram Professional Library MT5 to Telegram Professional Library

Professional Telegram Bot integration library for MetaTrader 5. Complete solution for sending trading signals, screenshots, reports, and real-time notifications to Telegram channels and groups.