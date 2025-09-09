Unisciti alla nostra fan page
Utile per i grafici multi timeframe per individuare la candela di interesse.
Converte l'ora del server in ora locale, visualizzata come tooltip.
Premere i tasti [Ctrl] o [Shift] mentre si sposta il mouse su un grafico per riposizionare il cursore a croce personalizzato.
Premere [Esc] per nascondere/mostrare il cursore a croce personalizzato.
Ultimo aggiornamento (2024-11-20)
Mantiene lo stato di nascosto/mostrato del cursore a croce personalizzato all'avvio/riavvio dell'indicatore.
Parametri dell'indicatore:
- Mostra ora locale
visualizza l'ora locale come suggerimento.
- Colore del cursore
colore del cursore a croce
- Nome del cursore
lo stesso nome del cursore sarà sincronizzato usando la variabile globale del terminale.
Buon divertimento.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52538
