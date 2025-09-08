Jeder Programmierer hat seinen eigenen Logger. Ich habe meinen eigenen für MQL5 geschrieben, inspiriert durch das Python-Logging-Modul. Diese Klasse ist die einfachste. Keine Hierarchie, Rotatoren oder Formatierer. Sie ist einfach und praktisch für jedes Projekt. Installation Kopieren Sie CDKLogger.mqh in den Ordner MQL\Include\DKStdLib\Logger. Importieren Sie die Klasse CDKLogger. #include <DKStdLib\Logger\CDKLogger.mqh Verwendung

CDKLogger logger; logger.Init( "MyLoggerName" , INFO); logger.Format = "%YYYY%-%MM%-%DD% %hh%:%mm%-%ss% - %name%:[%level%] %message%" ; logger.FilterInList.Add( "Including-Substring-#1" ); logger.FilterInList.Add( "Including-Substring-#2" ); logger.FilterInFromStringWithSep( "Including-Substring-#3;Including-Substring-#4" , ";" ); logger.FilterOutList.Add( "Excluding-Substring-#1" ); logger.FilterOutList.Add( "Excluding-Substring-#2" ); logger.FilterOutFromStringWithSep( "Excluding-Substring-#3;Excluding-Substring-#4" , ";" ); logger.Debug( "Debug: Including-Substring-#1" , false ); logger.Info( "Info: Including-Substring-#1" , true ); logger.Warn( "Warn: Including-Substring-#1" ); logger.Error( "Error: Including-Substring-#1: Excluding-Substring-#1" ); logger.Critical( "Critical: Including-Substring-#1" ); logger.Assert( true , "Log msg if true" , INFO, "Log msg if false" , ERROR, true ); logger.Assert( true , "Same msg for true & false" , INFO, ERROR, false );

Die folgenden Meldungen werden als Ergebnis der Ausführung in das Protokoll ausgegeben:

Offene Probleme

Ich verwende die Klasse oft auf diese Weise:

logger.Debug( StringFormat ( "%s/%d: My message: PARAM1=%f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , my_param));

Aber hier haben wir ein Problem. Die Funktion StringFormat parst die Zeichenkette jedes Mal, auch wenn die Protokollierungsebene die Ausgabe der Nachricht nicht erfordert.

Wenn Sie häufig Debug-Meldungen ausgeben müssen, müssen Sie die Ausgabe in eine Bedingung verpacken:

if (DEBUG >= logger.Level) logger.Debug( StringFormat ( "%s/%d: My message: PARAM1=%f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , my_param));

Der beste Weg, dies zu tun, wäre, StringFormat lazily zu verwenden, aber leider unterstützt MQL5 nicht die Übergabe einer dynamischen Anzahl von Funktionsparametern an die Funktionen Debug, Info, Error usw.

Wenn Sie irgendwelche Ideen haben, wie dies getan werden könnte, würde ich sie gerne hören.