Custom crosshair cursor with synchronization - MetaTrader 5용 지표

게시됨:
다중 차트에서 관심 캔들을 찾는 데 유용합니다.
선택적으로 서버 시간을 현지 시간으로 변환하여 도구 설명으로 표시합니다.

차트에서 마우스를 이동하면서 [Ctrl] 또는 [Shift] 키를 눌러 사용자 지정 십자선 커서의 위치를 변경할 수 있습니다.

사용자 지정 십자 커서를 숨기거나 표시하려면 [Esc] 키를 누릅니다.

최신 업데이트 (2024-11-20)

인디케이터 시작/재시작 시 사용자 지정 십자 커서 숨기기/표시 상태를 유지합니다.


표시기 매개변수:

  • 현지 시간 표시
    도구 설명으로 현지 시간 표시
  • 커서 색상
    십자선 커서 색상
  • 커서 이름
    터미널 전역 변수를 사용하여 동일한 커서 이름이 동기화됩니다.

즐겨보세요.

