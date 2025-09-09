당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Custom crosshair cursor with synchronization - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 55
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
다중 차트에서 관심 캔들을 찾는 데 유용합니다.
선택적으로 서버 시간을 현지 시간으로 변환하여 도구 설명으로 표시합니다.
차트에서 마우스를 이동하면서 [Ctrl] 또는 [Shift] 키를 눌러 사용자 지정 십자선 커서의 위치를 변경할 수 있습니다.
사용자 지정 십자 커서를 숨기거나 표시하려면 [Esc] 키를 누릅니다.
최신 업데이트 (2024-11-20)
인디케이터 시작/재시작 시 사용자 지정 십자 커서 숨기기/표시 상태를 유지합니다.
표시기 매개변수:
- 현지 시간 표시
도구 설명으로 현지 시간 표시
- 커서 색상
십자선 커서 색상
- 커서 이름
터미널 전역 변수를 사용하여 동일한 커서 이름이 동기화됩니다.
즐겨보세요.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52538
피셔 지표는 이전 기록에서 최소 및 최대 가격 수준을 계산하여 추세의 강도와 방향을 결정하고 변화를 예측합니다.VininI WPR FO
역 피셔 변환을 사용하여 래리 윌리엄스의 퍼센트 범위를 평활화했습니다.
퍼펙트 세컨즈 차트 표시기를 사용하면 실시간 데이터의 분 단위 캔들을 초 단위로 변환할 수 있습니다. 정확한 시간으로 막대를 닫으려면 초 수를 선택합니다. 이것은 실시간 OHLC 요금 기반 데이터이며, 틱을 사용할 수없는 경우에도 작동합니다. 외부 DLL이 필요하지 않으며 VPS에서 원활하게 작동합니다 4. 빠르고 최적화된 코드 5. 선물 라이브 차트를 초 단위로 쉽게 변환 할 수있는 BInance, Kucoin 및 기타 모든 거래소와 같은 암호화 쌍 지원 6. 금 및 외환 쌍과 같은 모든 유형의 기호 지원 7. 기호 및 요율 삭제 옵션.MT5 to Telegram Professional Library
Professional Telegram Bot integration library for MetaTrader 5. Complete solution for sending trading signals, screenshots, reports, and real-time notifications to Telegram channels and groups.