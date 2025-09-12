指标描述：PTB.mq5







概述

PTB.mq5 指标设计用于 MetaTrader 5 交易平台。它计算并显示短期和长期的最高和最低水平，以及基于这些极值的斐波纳契回撤水平。

功能特点

- 短期最高价和 最低价： 该指标计算用户定义的短时间内的最高价和最低价，可帮助交易者识别即时支撑位和阻力位。

- 长期最高价和最低价： 该指标还能计算较长时期内的最高价和最低价，为更广泛的市场趋势提供洞察力。

- 斐波那契水平： 该指标根据长期高点和低点绘制重要的斐波纳契回撤水平（23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%），交易者广泛使用这些水平来识别市场中的潜在反转点。





输入参数：

-shortLength：计算短期高点和低点时要考虑的蜡烛数。

-longLength：计算长期高点和低点时要考虑的蜡烛数量。





可视化表示：

- 该指标对不同的绘图线使用不同的颜色和宽度：

- 短期高点：红色（宽度：3）

- 短线低点：蓝色（宽度：3）

- 多头高点：绿色（宽度：3）

- 多头低点： 橙色（宽度： 3）

- 斐波那契水平：

- 78.6%:紫色（宽度：1）

- 23.6%:水绿色（宽度：1）

- 38.2%:黄色（宽度：1）

- 61.8%:棕色（宽度：1）

- 50%:白色（宽度：3）





计算逻辑：

- 该指标迭代价格数据，计算短期和长期的最高值和最低值。

- 然后根据长期最高值和最低值之差计算斐波那契水平。







