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指标描述：PTB.mq5
- 概述
PTB.mq5 指标设计用于 MetaTrader 5 交易平台。它计算并显示短期和长期的最高和最低水平，以及基于这些极值的斐波纳契回撤水平。
- 功能特点
- 短期最高价和 最低价： 该指标计算用户定义的短时间内的最高价和最低价，可帮助交易者识别即时支撑位和阻力位。
- 长期最高价和最低价： 该指标还能计算较长时期内的最高价和最低价，为更广泛的市场趋势提供洞察力。
- 斐波那契水平： 该指标根据长期高点和低点绘制重要的斐波纳契回撤水平（23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%），交易者广泛使用这些水平来识别市场中的潜在反转点。
- 输入参数：
-shortLength：计算短期高点和低点时要考虑的蜡烛数。
-longLength：计算长期高点和低点时要考虑的蜡烛数量。
- 可视化表示：
- 该指标对不同的绘图线使用不同的颜色和宽度：
- 短期高点：红色（宽度：3）
- 短线低点：蓝色（宽度：3）
- 多头高点：绿色（宽度：3）
- 多头低点： 橙色（宽度： 3）
- 斐波那契水平：
- 78.6%:紫色（宽度：1）
- 23.6%:水绿色（宽度：1）
- 38.2%:黄色（宽度：1）
- 61.8%:棕色（宽度：1）
- 50%:白色（宽度：3）
- 计算逻辑：
- 该指标迭代价格数据，计算短期和长期的最高值和最低值。
- 然后根据长期最高值和最低值之差计算斐波那契水平。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52296
Logging V2 for both MQL4 and MQL5
CDebugLogger 类是一种灵活而全面的日志工具，专为在 MQL4/5 环境中使用而设计。它允许开发人员记录不同重要程度的消息（INFO、WARNING、ERROR、DEBUG），并可在日志条目中加入时间戳、函数签名、文件名和行号等选项。该类支持将日志记录到控制台和文件中，并能将日志保存到常用文件夹和 CSV 格式。此外，它还提供基于特定关键字的日志静默功能，确保敏感信息不会被记录。该类是希望在其 MQL4/5 应用程序中实施强大日志机制的开发人员的理想选择，其可定制的功能可满足广泛的调试和监控需求。Position Risk Calculation Tool
根据手数和止损动态计算风险（百分比和金额）的指标
Code To Check And Delete Chart Objects For MT5
- 该脚本会扫描当前图表，查找任何可用的图表对象 - 对其进行计数和相应删除 - 并分别记录图表上对象的名称。之字形校准工具
通过 vlines，您可以轻松查看 "之 "字形指标确认的看涨和看跌期。您可以控制 "之 "字形的显示方式，选择从图表的起点开始或从一定数量的柱状图开始，还可以控制显示峰值或谷值价格、过去一段时间的方向及其振幅（以点为单位）的标签的显示方式。当然，该功能在主窗口和子窗口均可使用。 警告这是理解和校准指标以及制定策略的重要辅助工具，但不能直接使用。翻译自 DeepL.com（免费版）。