코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

PTB - MetaTrader 5용 지표

Phan Thanh Binh | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
67
평가:
(4)
게시됨:
PTB.mq5 (12.44 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

표시기 설명: PTB.mq5


  • 개요:
PTB.mq5 인디케이터는 메타트레이더 5 거래 플랫폼에서 사용하도록 설계되었습니다. 단기 및 장기 고점과 저점을 계산하고 표시하며, 이러한 극단을 기준으로 피보나치 되돌림 수준을 표시합니다.
  • 특징:
- 단기 고점 및 저점: 이 인디케이터는 사용자가 정의한 짧은 기간 동안 최고 및 최저 가격을 계산하여 트레이더가 즉각적인 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 장기 고점 및 저가: 또한 장기간에 걸쳐 최고가와 최저가를 계산하여 더 넓은 시장 추세에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 피보나치 레벨: 이 지표는 장기 고점과 저점을 기준으로 중요한 피보나치 되돌림 수준(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)을 표시하며, 트레이더가 시장의 잠재적 반전 지점을 식별하는 데 널리 사용됩니다.

  • 입력 매개변수:
- shortLength: 단기 고점 및 저점을 계산할 때 고려할 캔들 수입니다.
- longLength: 장기 고점 및 저점을 계산할 때 고려할 캔들 수입니다.

  • 시각적 표현:
- 인디케이터는 서로 다른 꺾은 선에 대해 서로 다른 색상과 너비를 사용합니다:
- 단기 고점: 빨간색(폭: 3)
- 단기 저점: 파란색(폭: 3)
- 긴 고점: 녹색(폭: 3)
- 긴 저점: 주황색(폭: 3)
- 피보나치 레벨:
- 78.6%: 보라색 (폭: 1)
- 23.6%: 아쿠아 (폭: 1)
- 38.2%: 노란색(폭: 1)
- 61.8%: 갈색(폭: 1)
- 50%: 흰색(너비: 3)

  • 계산 로직:
- 이 인디케이터는 가격 데이터를 반복하여 단기 및 장기 모두에서 최고값과 최저값을 계산합니다.
- 그런 다음 장기 고점과 저점의 차이를 기준으로 피보나치 레벨을 계산합니다.


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52296

적응형 CG 오실레이터 적응형 CG 오실레이터

적응형 CG 오실레이터는 실제 금융 자산의 시시각각 변하는 시장 사이클에 적응하는 CG 오실레이터 오실레이터입니다.

주기 기간 주기 기간

이 지표의 목적은 금융 자산의 가격 변동 과정의 주기성을 측정하는 것입니다. 주기 표시기의 도움으로 적응형 버전의 오실레이터를 만들 수 있습니다.

Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 Code To Check And Delete Chart Objects For MT5

- 스크립트는 현재 차트에서 사용 가능한 차트 개체를 검색하여 - 그에 따라 개수를 계산하고 삭제하며 - 차트에 개체의 이름을 각각 기록합니다.

The RSI Engine MT5 EA Version: 2.1 The RSI Engine MT5 EA Version: 2.1

The RSI Engine EA is a highly versatile automated trading robot for MetaTrader 5, designed to execute trades based on signals from the popular Relative Strength Index (RSI) indicator. Version 2.1 features optimized signal processing and enhanced stability. The EA provides a flexible framework with multiple RSI-based strategies, confirmation filters, and comprehensive trade management settings, making it suitable for both novice and experienced traders.