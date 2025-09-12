표시기 설명: PTB.mq5







PTB.mq5 인디케이터는 메타트레이더 5 거래 플랫폼에서 사용하도록 설계되었습니다. 단기 및 장기 고점과 저점을 계산하고 표시하며, 이러한 극단을 기준으로 피보나치 되돌림 수준을 표시합니다.

- 단기 고점 및 저점: 이 인디케이터는 사용자가 정의한 짧은 기간 동안 최고 및 최저 가격을 계산하여 트레이더가 즉각적인 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 장기 고점 및 저가: 또한 장기간에 걸쳐 최고가와 최저가를 계산하여 더 넓은 시장 추세에 대한 통찰력을 제공합니다.

- 피보나치 레벨: 이 지표는 장기 고점과 저점을 기준으로 중요한 피보나치 되돌림 수준(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)을 표시하며, 트레이더가 시장의 잠재적 반전 지점을 식별하는 데 널리 사용됩니다.





- shortLength: 단기 고점 및 저점을 계산할 때 고려할 캔들 수입니다.

- longLength: 장기 고점 및 저점을 계산할 때 고려할 캔들 수입니다.





- 단기 고점: 빨간색(폭: 3)

- 단기 저점: 파란색(폭: 3)

- 긴 고점: 녹색(폭: 3)

- 긴 저점: 주황색(폭: 3)

- 78.6%: 보라색 (폭: 1)

- 23.6%: 아쿠아 (폭: 1)

- 38.2%: 노란색(폭: 1)

- 61.8%: 갈색(폭: 1)

- 50%: 흰색(너비: 3)





- 이 인디케이터는 가격 데이터를 반복하여 단기 및 장기 모두에서 최고값과 최저값을 계산합니다.

- 그런 다음 장기 고점과 저점의 차이를 기준으로 피보나치 레벨을 계산합니다.







