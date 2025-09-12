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PTB - индикатор для MetaTrader 5
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Описание индикатора: PTB.mq5
- Обзор:
Индикатор PTB.mq5 предназначен для использования в торговой платформе MetaTrader 5. Он рассчитывает и отображает краткосрочные и долгосрочные уровни максимумов и минимумов, а также уровни коррекции Фибоначчи, основанные на этих экстремумах.
- Особенности:
- Краткосрочные максимумы и минимумы: индикатор рассчитывает самые высокие и самые низкие цены за определенный пользователем короткий промежуток времени, что может помочь трейдерам определить немедленные уровни поддержки и сопротивления.
- Долгосрочные максимумы и минимумы: Индикатор также рассчитывает самые высокие и самые низкие цены за более длительный период, что позволяет понять более широкие рыночные тенденции.
- Уровни Фибоначчи: Индикатор строит важные уровни коррекции Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%) на основе долгосрочных максимумов и минимумов, которые широко используются трейдерами для определения потенциальных точек разворота на рынке.
- Входные параметры:
- shortLength: Количество свечей для расчета краткосрочных максимумов и минимумов.
- longLength: Количество свечей для расчета долгосрочных максимумов и минимумов.
- Визуальное представление:
- Индикатор использует различные цвета и ширину для разных линий:
- Short High: Красный (ширина: 3)
- Short Low: синий (ширина: 3)
- Long High: зеленый (ширина: 3)
- Long Low: оранжевый (ширина: 3)
- Уровни Фибоначчи:
- 78.6%: Фиолетовый (ширина: 1)
- 23.6%: Aqua (ширина: 1)
- 38.2%: Желтый (ширина: 1)
- 61.8%: Коричневый (ширина: 1)
- 50%: Белый (ширина: 3)
- Логика расчета:
- Индикатор итерационно просматривает данные о цене, чтобы вычислить самые высокие и самые низкие значения за короткий и длинный периоды.
- Затем он рассчитывает уровни Фибоначчи на основе разницы между долгосрочным максимумом и минимумом.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52296
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