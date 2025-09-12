Описание индикатора: PTB.mq5







Обзор:

Индикатор PTB.mq5 предназначен для использования в торговой платформе MetaTrader 5. Он рассчитывает и отображает краткосрочные и долгосрочные уровни максимумов и минимумов, а также уровни коррекции Фибоначчи, основанные на этих экстремумах.

Особенности:

- Краткосрочные максимумы и минимумы: индикатор рассчитывает самые высокие и самые низкие цены за определенный пользователем короткий промежуток времени, что может помочь трейдерам определить немедленные уровни поддержки и сопротивления.

- Долгосрочные максимумы и минимумы: Индикатор также рассчитывает самые высокие и самые низкие цены за более длительный период, что позволяет понять более широкие рыночные тенденции.

- Уровни Фибоначчи: Индикатор строит важные уровни коррекции Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%) на основе долгосрочных максимумов и минимумов, которые широко используются трейдерами для определения потенциальных точек разворота на рынке.





Входные параметры:

- shortLength: Количество свечей для расчета краткосрочных максимумов и минимумов.

- longLength: Количество свечей для расчета долгосрочных максимумов и минимумов.





Визуальное представление:

- Индикатор использует различные цвета и ширину для разных линий:

- Short High: Красный (ширина: 3)

- Short Low: синий (ширина: 3)

- Long High: зеленый (ширина: 3)

- Long Low: оранжевый (ширина: 3)

- Уровни Фибоначчи:

- 78.6%: Фиолетовый (ширина: 1)

- 23.6%: Aqua (ширина: 1)

- 38.2%: Желтый (ширина: 1)

- 61.8%: Коричневый (ширина: 1)

- 50%: Белый (ширина: 3)





Логика расчета:

- Индикатор итерационно просматривает данные о цене, чтобы вычислить самые высокие и самые низкие значения за короткий и длинный периоды.

- Затем он рассчитывает уровни Фибоначчи на основе разницы между долгосрочным максимумом и минимумом.







