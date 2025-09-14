코드베이스섹션
Trendline Alert V1 - MetaTrader 5용 지표

Paul Conrad Carlson
TL ALERT.mq5 (7.82 KB) 조회
이 표시기는 수동으로 그려진 추세선에 대해 경고합니다.

하단 및 상단 추세선이 모두 그려져 있어야 합니다.

가격이 상위 추세선 위에서 마감할 때 알림

가격이 하한 추세선 아래로 마감될 때 알림.

전체 알림 - 이메일 푸시 ECT


