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该指标根据手动绘制的趋势线发出警报 - 必须同时绘制下行和上行趋势线。
必须同时绘制下趋势线和上趋势线
当价格收盘高于上趋势线时发出警报
当价格低于下趋势线时发出警报。
完整警报 - 电子邮件推送 ECT
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52210
Risk translation of percentage risk
根据账户余额将风险百分比转换为货币数字ChartObjectsCopyPaste
通过 Windows 剪贴板将选定的图形对象作为文本在图表之间复制和粘贴。在源图表上使用 Ctrl+Q，然后在目标图表上使用 Ctrl+J。
BotCilento
BotCilento 是一款适用于 MetaTrader 5 的复杂网格交易智能交易系统，将趋势跟踪信号与自适应风险管理相结合。Price Percentage Zigzag (No timeframes)
之字形，根据资产价格百分比变化改变波浪方向