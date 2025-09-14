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Trendline Alert V1 - MetaTrader 5脚本

Paul Conrad Carlson
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20 产品 5 代码 2 主题 7 评论
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该指标根据手动绘制的趋势线发出警报 - 必须同时绘制下行和上行趋势线。

必须同时绘制下趋势线和上趋势线

当价格收盘高于上趋势线时发出警报

当价格低于下趋势线时发出警报。

完整警报 - 电子邮件推送 ECT


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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52210

Risk translation of percentage risk Risk translation of percentage risk

根据账户余额将风险百分比转换为货币数字

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通过 Windows 剪贴板将选定的图形对象作为文本在图表之间复制和粘贴。在源图表上使用 Ctrl+Q，然后在目标图表上使用 Ctrl+J。

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