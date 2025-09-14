Unisciti alla nostra fan page
Trendline Alert V1 - indicatore per MetaTrader 5
- 79
L'indicatore segnala la presenza di una linea di tendenza tracciata MANUALMENTE.
DEVE AVERE sia la linea di tendenza inferiore che quella superiore disegnate
Avverte quando il prezzo chiude al di sopra della trendline superiore
Avvisi quando il prezzo chiude al di sotto della trendline inferiore.
Avvisi completi - email push ECT
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52210
