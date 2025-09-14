CodeBaseSezioni
Indicatori

Trendline Alert V1 - indicatore per MetaTrader 5

Paul Conrad Carlson | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
79
Valutazioni:
(8)
Pubblicato:
L'indicatore segnala la presenza di una linea di tendenza tracciata MANUALMENTE.

DEVE AVERE sia la linea di tendenza inferiore che quella superiore disegnate

Avverte quando il prezzo chiude al di sopra della trendline superiore

Avvisi quando il prezzo chiude al di sotto della trendline inferiore.

Avvisi completi - email push ECT


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52210

Risk translation of percentage risk Risk translation of percentage risk

Tradurre le percentuali di rischio in cifre monetarie in base al saldo del conto.

Momento adattivo attenuato Momento adattivo attenuato

Adaptive Momentum dal libro di John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Onda sinusoidale Onda sinusoidale

Le azioni dell'indicatore Sine Wave in un mercato in trend ripetono le medie mobili adattive con l'esatto opposto: in un chiaro movimento direzionale, entrambe le linee dell'indicatore (Lead Sine e Sine Wave) si muovono parallelamente l'una all'altra e mostrano la direzione del trend attraverso la loro posizione reciproca; in un trend laterale, l'indicatore Sine Wave reagisce rapidamente ai movimenti oscillatori del mercato.

Stocastico RSI Stocastico RSI

Lo Stocastico RSI è un classico oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore tecnico RSI.