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Индикаторы

Trendline Alert V1 - индикатор для MetaTrader 5

Paul Conrad Carlson
Paul Conrad Carlson

Paul Conrad Carlson

4.2 (9)
20 продуктов 5 кодов 2 темы 7 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор предупреждает о нарисованной вручную линии тренда -

ДОЛЖНА БЫТЬ нарисована как нижняя, так и верхняя линия тренда

Сигнализирует, когда цена закрывается выше верхней линии тренда

Оповещения, когда цена закрывается ниже нижней линии тренда.

Полные оповещения - электронная почта push ECT


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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52210

Risk translation of percentage risk Risk translation of percentage risk

Переведите процентное соотношение рисков в денежное выражение на основе баланса счета

ChartObjectsCopyPaste ChartObjectsCopyPaste

Копирование и вставка выбранных графических объектов между графиками через буфер обмена Windows в виде текста. Используйте Ctrl+Q на исходном графике, затем Ctrl+J на целевом графике.

BotCilento BotCilento

BotCilento - это сложный торговый советник для MetaTrader 5, который сочетает в себе сигналы следования за трендом и адаптивное управление рисками.

Price Percentage Zigzag (No timeframes) Price Percentage Zigzag (No timeframes)

Зигзаг, который меняет направление волны на основе процентного изменения цены актива