Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trendline Alert V1 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1298
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор предупреждает о нарисованной вручную линии тренда -
ДОЛЖНА БЫТЬ нарисована как нижняя, так и верхняя линия тренда
Сигнализирует, когда цена закрывается выше верхней линии тренда
Оповещения, когда цена закрывается ниже нижней линии тренда.
Полные оповещения - электронная почта push ECT
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52210
Переведите процентное соотношение рисков в денежное выражение на основе баланса счетаChartObjectsCopyPaste
Копирование и вставка выбранных графических объектов между графиками через буфер обмена Windows в виде текста. Используйте Ctrl+Q на исходном графике, затем Ctrl+J на целевом графике.
BotCilento - это сложный торговый советник для MetaTrader 5, который сочетает в себе сигналы следования за трендом и адаптивное управление рисками.Price Percentage Zigzag (No timeframes)
Зигзаг, который меняет направление волны на основе процентного изменения цены актива