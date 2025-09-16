请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Market Watch Panel Utility - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 839
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Market Watch Panel Utility 提供对金融符号的实时监控，以简洁直观的界面显示收盘价等关键数据。该工具专为 MetaTrader 5 而设计，允许交易者在符号之间快速切换、堆叠多个符号，并过滤列表以进行重点市场分析。它提供了一种精简、可定制的交易体验，让您可以轻松跟踪市场动向，高效做出明智决策。
该工具还能将符号存储到文本文件中，确保每次加载面板时都能使用保存的符号。用户可以保存、重置符号列表，甚至可以通过更改文本和窗口颜色来定制面板的外观。它的功能与传统的市场数据窗口类似，提供了一种监测符号价格和保持更新的简单方法。
主要输入：
- 面板背景颜色：设置整个面板的背景颜色（默认：白色）。
- 面板文本颜色：定义面板上显示的文本颜色（默认：深蓝色）。
- 面板客户端背景：调整面板内客户端区域的背景颜色（默认值：浅灰色）。
- 面板主文本颜色：指定面板内的主文本颜色（默认值：紫色）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52166
Tarantella
Tarantella EA：高级网格交易系统，具有对冲功能和 Market Profile 集成。使用 ADX 趋势过滤、基于斐波那契的网格间距和多层入市条件（RSI/ATR/成交量），仅在 Market Profile 值区域内执行交易。具有智能风险管理功能，包括追踪止损、盈亏平衡触发器和部分对冲平仓。Price Percentage Zigzag (No timeframes)
之字形，根据资产价格百分比变化改变波浪方向
A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS
适用于 MQL5 的强大且功能丰富的 JSON 库，旨在带来类似于 Python/JS 的现代开发体验Multi_Divergence_EA
该 EA 通过等待用户定义数量的指标（如 3 个指标中的 2 个）同时出现背离来确定交易设置。这种多层确认方法可过滤市场噪音。 主要功能：三重确认引擎：高级过滤器：可选趋势过滤器（MA）和成交量过滤器，提供卓越的信号质量。 完全自定义：专业风险管理：使用固定手数或基于百分比的资金管理，并带有止损/止赢功能。