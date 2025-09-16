Il Market Watch Panel Utility consente di monitorare in tempo reale i simboli finanziari, visualizzando dati chiave come i prezzi di chiusura in un'interfaccia pulita e intuitiva. Progettato per MetaTrader 5, questo strumento consente ai trader di passare rapidamente da un simbolo all'altro, di sovrapporre più simboli e di filtrare l'elenco per un'analisi di mercato mirata. Offre un'esperienza di trading semplificata e personalizzabile, rendendo più facile seguire i movimenti del mercato e prendere decisioni informate in modo efficiente.





L'utilità include anche la possibilità di memorizzare i simboli in un file di testo, assicurando che il pannello venga caricato ogni volta con i simboli salvati. Gli utenti possono salvare, reimpostare l'elenco dei simboli e personalizzare l'aspetto del pannello cambiando i colori del testo e della finestra. Il pannello funziona come una tradizionale finestra di dati di mercato, offrendo un modo semplice per monitorare i prezzi dei simboli e rimanere aggiornati. Input principali: Colore di sfondo del pannello : imposta il colore di sfondo dell'intero pannello (default: bianco).

: Regola il colore di sfondo dell'area client all'interno del pannello (impostazione predefinita: Grigio chiaro). Colore del testo principale del pannello: specifica il colore del testo principale all'interno del pannello (impostazione predefinita: Viola).



