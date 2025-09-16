Unisciti alla nostra fan page
Market Watch Panel Utility - sistema esperto per MetaTrader 5
- 54
L'utilità include anche la possibilità di memorizzare i simboli in un file di testo, assicurando che il pannello venga caricato ogni volta con i simboli salvati. Gli utenti possono salvare, reimpostare l'elenco dei simboli e personalizzare l'aspetto del pannello cambiando i colori del testo e della finestra. Il pannello funziona come una tradizionale finestra di dati di mercato, offrendo un modo semplice per monitorare i prezzi dei simboli e rimanere aggiornati.
Input principali:
- Colore di sfondo del pannello: imposta il colore di sfondo dell'intero pannello (default: bianco).
- Colore del testo del pannello: definisce il colore del testo visualizzato sul pannello (default: blu scuro).
- Sfondo del client del pannello: Regola il colore di sfondo dell'area client all'interno del pannello (impostazione predefinita: Grigio chiaro).
- Colore del testo principale del pannello: specifica il colore del testo principale all'interno del pannello (impostazione predefinita: Viola).
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52166
