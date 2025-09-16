CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Market Watch Panel Utility - sistema esperto per MetaTrader 5

Tien Long Tu | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
54
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il Market Watch Panel Utility consente di monitorare in tempo reale i simboli finanziari, visualizzando dati chiave come i prezzi di chiusura in un'interfaccia pulita e intuitiva. Progettato per MetaTrader 5, questo strumento consente ai trader di passare rapidamente da un simbolo all'altro, di sovrapporre più simboli e di filtrare l'elenco per un'analisi di mercato mirata. Offre un'esperienza di trading semplificata e personalizzabile, rendendo più facile seguire i movimenti del mercato e prendere decisioni informate in modo efficiente.

L'utilità include anche la possibilità di memorizzare i simboli in un file di testo, assicurando che il pannello venga caricato ogni volta con i simboli salvati. Gli utenti possono salvare, reimpostare l'elenco dei simboli e personalizzare l'aspetto del pannello cambiando i colori del testo e della finestra. Il pannello funziona come una tradizionale finestra di dati di mercato, offrendo un modo semplice per monitorare i prezzi dei simboli e rimanere aggiornati.

Input principali:

  • Colore di sfondo del pannello: imposta il colore di sfondo dell'intero pannello (default: bianco).
  • Colore del testo del pannello: definisce il colore del testo visualizzato sul pannello (default: blu scuro).
  • Sfondo del client del pannello: Regola il colore di sfondo dell'area client all'interno del pannello (impostazione predefinita: Grigio chiaro).
  • Colore del testo principale del pannello: specifica il colore del testo principale all'interno del pannello (impostazione predefinita: Viola).

Dimostrazione del pannello

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52166

Tarantella Tarantella

Tarantella EA: sistema di trading avanzato a griglia con capacità di copertura e integrazione del Market Profile. Utilizza il filtraggio del trend ADX, la spaziatura della griglia basata su Fibonacci e le condizioni di ingresso a più livelli (RSI/ATR/volume) per eseguire operazioni solo all'interno delle aree di valore del Market Profile. Gestione intelligente del rischio con trailing stop, trigger di pareggio e chiusura parziale della copertura.

SuperTrend SuperTrend

Indicatore SuperTrend.

Value Charts Value Charts

Value Charts è un indicatore di prezzo detrended, che mostra gli stati di ipercomprato e ipervenduto utilizzando gli estremi di prezzo detrended.

Prezzo di mercato amplificato Prezzo di mercato amplificato

L'indicatore mostra il prezzo corrente in un angolo del grafico.