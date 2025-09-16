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Market Watch Panel Utility - эксперт для MetaTrader 5

Tien Long Tu
Tien Long Tu

Tien Long Tu

5 (2)
Developing indicators since 2023, I consider myself an adept indicator developer from Vietnam. Since embarking on this journey, I have dedicated myself to mastering the intricacies of market analysis and indicator development. My work is driven by a deep curiosity and a commitment to creating tools
10 продуктов 4 кода 1 комментарий
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Утилита Market Watch Panel обеспечивает мониторинг финансовых символов в режиме реального времени, отображая ключевые данные, такие как цены закрытия, в чистом и интуитивно понятном интерфейсе. Разработанный для MetaTrader 5, этот инструмент позволяет трейдерам быстро переключаться между символами, складывать несколько символов и фильтровать список для целенаправленного анализа рынка. Он предлагает оптимизированный, настраиваемый торговый опыт, позволяя легко отслеживать движения рынка и эффективно принимать обоснованные решения.

Утилита также позволяет сохранять символы в текстовом файле, гарантируя, что панель каждый раз будет загружаться с сохраненными символами. Пользователи могут сохранять, сбрасывать список символов и даже настраивать внешний вид панели, изменяя цвета текста и окна. Она функционирует как традиционное окно рыночных данных, предлагая простой способ отслеживать цены символов и оставаться в курсе событий.

Основные входные данные:

  • Цвет фона панели: задает цвет фона всей панели (по умолчанию: белый).
  • Цвет текста панели: определяет цвет текста, отображаемого на панели (по умолчанию: DarkBlue).
  • Фон клиента панели: Устанавливает цвет фона клиентской области на панели (по умолчанию: LightGray).
  • Цвет основного текста панели: задает цвет основного текста на панели (по умолчанию: пурпурный).

Демонстрация панелей

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52166

Tarantella Tarantella

Tarantella EA: Продвинутая сеточная торговая система с возможностью хеджирования и интеграцией Market Profile. Использует фильтрацию трендов ADX, интервалы сетки на основе Фибоначчи и многоуровневые условия входа (RSI/ATR/объем) для совершения сделок только в областях значений Market Profile. Интеллектуальное управление рисками, включая трейлинг-стопы, триггеры безубыточности и частичное закрытие хеджа.

Price Percentage Zigzag (No timeframes) Price Percentage Zigzag (No timeframes)

Зигзаг, который меняет направление волны на основе процентного изменения цены актива

A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS

Мощная и многофункциональная библиотека JSON для MQL5, созданная для современной разработки на основе Python/JS.

Multi_Divergence_EA Multi_Divergence_EA

Советник определяет торговые установки, дожидаясь, пока определенное пользователем количество индикаторов (например, 2 из 3) одновременно покажут дивергенцию. Такой многоуровневый подход к подтверждению отфильтровывает рыночный шум. Ключевые особенности: Тройной механизм подтверждения: Анализирует дивергенцию RSI, MACD и Stochastic. Дополнительные фильтры: Дополнительные фильтры Trend Filter (MA) и Volume Filter для повышения качества сигналов. Полная настройка: Контролируйте все настройки индикаторов, чувствительность к дивергенции и логику торговли. Профессиональный риск-менеджмент: Используйте фиксированные лоты или процентное управление капиталом с помощью SL/TP.